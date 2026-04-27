Antonella Elia contro Valeria Marini al GF Vip, scontro acceso tra accuse e insulti durante le prove

Antonella Elia attacca Valeria Marini al GF Vip per vecchi contrasti e accuse personali. Durante le prove di uno spettacolo, le tensioni esplodono davanti agli altri concorrenti tra insulti e accuse dirette.

La convivenza al Grande Fratello Vip si è rapidamente trasformata in un terreno di scontro dopo il ritorno di Valeria Marini. A meno di un giorno dal suo ingresso, la tensione con Antonella Elia è salita alle stelle, riportando in primo piano una rivalità che dura da anni.

Alla base del conflitto non ci sono solo divergenze caratteriali, ma anche questioni legali. Elia ha raccontato agli altri concorrenti episodi passati che, a suo dire, sarebbero stati particolarmente gravi. La vicenda avrebbe già avuto conseguenze fuori dal reality, con una querela presentata da Marini per alcune dichiarazioni ritenute diffamatorie.

Il momento più teso si è verificato durante le prove di uno spettacolo ispirato a Madonna e Raffaella Carrà. La produzione ha affidato a Valeria Marini il ruolo di direttrice artistica, decisione che ha provocato la reazione immediata di Elia. «Non sei capace nemmeno di stare in piedi», ha detto davanti agli altri, mettendo in discussione le sue capacità.

Nel tentativo di riportare la calma, Raimondo Todaro e Francesca Manzini sono intervenuti per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. A difendere Marini è stata Paola Caruso, che ha criticato i toni usati da Elia e ha preso posizione a favore della collega.

Parallelamente allo scontro, Valeria Marini porta avanti il lancio del suo nuovo singolo Divina, accompagnato da un videoclip girato a Piazza di Spagna. Nel progetto compare anche Sara Tommasi, che interpreta l’assistente della protagonista e ha espresso pubblicamente riconoscenza per l’opportunità ricevuta.