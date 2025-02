Moise Kean dimesso dall'ospedale dopo l'infortunio in Verona-Fiorentina

Durante la partita di Serie A tra Hellas Verona e Fiorentina, l'attaccante Moise Kean ha subito un infortunio alla testa. Al 67° minuto, in uno scontro con i giocatori del Verona Pawel Dawidowicz e Diego Coppola, Kean è stato colpito al volto dal ginocchio di Dawidowicz, riportando una ferita sopra l'occhio sinistro.

Nonostante una prima medicazione e il ritorno in campo con un vistoso bendaggio, l'attaccante è crollato nuovamente a terra pochi minuti dopo, manifestando segni di perdita di equilibrio. È stato quindi trasportato in barella, con il collo immobilizzato, e trasferito all'ospedale Borgo Trento di Verona per accertamenti.

La Fiorentina ha comunicato che Kean ha riportato un trauma cranico. Fortunatamente, tutti i test clinici e diagnostici hanno dato esito negativo, e il giocatore è stato dimesso durante la notte, facendo ritorno a Firenze. Kean, 24 anni, ha segnato 19 gol in 30 partite con la Fiorentina in questa stagione, dopo il suo trasferimento dalla Juventus la scorsa estate. La partita è terminata con una sconfitta per la Fiorentina, con il Verona che ha segnato il gol decisivo nei minuti di recupero.

Inter-Fiorentina: sfida decisiva a San Siro per la corsa al vertice - Dopo la sconfitta per 3-0 subita al Franchi, l'Inter cerca il riscatto ospitando la Fiorentina a San Siro lunedì 10 febbraio 2025 alle 20:45. I nerazzurri puntano alla vittoria per non perdere terreno dal Napoli capolista, mentre la squadra di Palladino mira a consolidare il quinto posto in classifica.

Fiorentina-Inter: orario, formazioni e dove vederla in TV nel recupero della 14ª giornata di Serie A - Oggi, giovedì 6 febbraio 2025, alle ore 20:45, Fiorentina e Inter si affrontano allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per il recupero della 14ª giornata di Serie A. La partita era stata interrotta il 1° dicembre 2024 al 16' del primo tempo, sullo 0-0, a causa di un'emergenza medica che aveva coinvolto il giocatore Edoardo Bove.

Lazio-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - Scontro diretto in zona Champions League nella 22ª giornata di Serie A. Oggi, domenica 26 gennaio, la Lazio ospita la Fiorentina allo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti di Baroni arrivano dalla convincente vittoria in Europa League contro la Real Sociedad, mentre i viola devono riscattarsi dopo il pareggio interno contro il Torino nell'ultimo turno di campionato.