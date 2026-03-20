Federica Pellegrini racconta la seconda gravidanza e la scelta del parto cesareo

Federica Pellegrini racconta la seconda gravidanza inattesa e la scelta del cesareo dopo un primo parto difficile, mentre si prepara ad accogliere un’altra figlia ad aprile 2026 e a gestire una famiglia con due bambine piccole.

A 37 anni, Federica Pellegrini si prepara a diventare madre per la seconda volta. La gravidanza, prevista per aprile 2026, è arrivata senza essere programmata. Dopo un primo parto complicato, l’ex campionessa ha deciso insieme al marito Matteo Giunta di optare per un cesareo.

La nascita della primogenita Matilde nel 2024 ha già cambiato radicalmente le sue giornate. Oggi la vita è molto diversa rispetto agli anni in piscina, quando allenamenti e gare occupavano ogni spazio. «Prima il nuoto prendeva tutto», racconta. Ora invece si concede ritmi più lenti e qualche imperfezione in più.

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Il ricordo della carriera resta forte, anche se il presente è cambiato. Pellegrini ammette che per lungo tempo si è sentita incasellata nel ruolo di atleta, con un’immagine pubblica spesso distante da come si percepiva. «Era difficile farmi vedere per quella che ero davvero», spiega.

Nel privato ha scelto maggiore riservatezza, soprattutto dopo le esperienze passate con il gossip. Esporsi meno è diventata una decisione precisa, anche se alcune apparizioni televisive le hanno permesso di costruire una nuova fase lontana dalle gare.

La seconda gravidanza è arrivata in modo inaspettato. «Stavamo attenti», dice con ironia, ricordando quanto fosse stato pianificato l’arrivo della prima figlia. Questa volta, invece, la situazione è stata diversa e la affronta con leggerezza, pur consapevole delle difficoltà.

Il primo parto, definito «molto travagliato», ha inciso sulla scelta medica. Per questo la decisione del parto cesareo è stata presa senza esitazioni. L’esperienza precedente ha lasciato un segno e ha portato a privilegiare una soluzione più controllata.

All’orizzonte c’è una quotidianità tutta nuova, con due bambine piccole da gestire. Pellegrini guarda a questa fase con un misto di entusiasmo e timore, consapevole che la sfida più grande è appena iniziata.