Alice Campello racconta la separazione da Alvaro Morata e la sua nuova vita

Alice Campello racconta la separazione da Alvaro Morata e la delusione vissuta, spiegando sui social cosa l’ha portata a sentirsi svuotata e come sta affrontando oggi la nuova fase della sua vita.

Dopo mesi lontana dai riflettori, Alice Campello ha deciso di parlare apertamente del periodo che sta vivendo. L’influencer veneziana ha condiviso su Instagram i pensieri legati alla fine del rapporto con Alvaro Morata, con cui aveva provato a ricucire dopo la rottura annunciata la scorsa estate.

Il tentativo di ricominciare non è bastato a salvare la relazione, nonostante i quattro figli. Da tempo i due hanno intrapreso percorsi separati e Campello ha raccontato il momento in cui ha capito che continuare non era più possibile. Ha spiegato di essersi sentita profondamente delusa, fino al punto di percepire un vuoto difficile da ignorare.

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Nei messaggi pubblicati nelle Stories, l’influencer ha descritto una quotidianità fatta di alti e bassi. Giornate difficili si alternano ad altre in cui riesce a sentirsi forte e serena. Ha sottolineato come queste oscillazioni emotive siano parte della vita e comuni a molte persone.

Nonostante le difficoltà, Campello ha raccontato di aver trovato un equilibrio interiore. Oggi dice di sentirsi in pace con se stessa e soddisfatta del modo in cui sta affrontando ogni aspetto della sua vita, convinta di dare il massimo in ciò che fa.

Tra le riflessioni condivise, anche un pensiero sui rapporti umani. Secondo quanto scritto, le persone offrono ciò che sono, non sempre ciò che gli altri si aspettano. Un messaggio che molti hanno interpretato come riferito a Morata, anche se in passato lei ha spesso speso parole positive per l’ex compagno.

Nei suoi interventi social, Campello ha poi invitato a circondarsi di persone sincere, capaci di ascoltare e di sostenere senza secondi fini. Ha parlato dell’importanza di sentirsi liberi di essere se stessi, senza timore di giudizi.

Infine, ha raccontato come alcune esperienze che sembravano insuperabili si siano rivelate occasioni di crescita. Ha spiegato che affrontare il dolore senza fuggire permette di conoscersi meglio e di cambiare, scegliendo di reagire con fiducia e non con rabbia.