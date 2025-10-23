Alvaro Morata festeggia 33 anni: la dolce dedica di Alice Campello emoziona i fan

Alvaro Morata compie oggi, giovedì 23 ottobre, 33 anni. L’attaccante spagnolo del Como ha ricevuto una tenera dedica sui social da parte della moglie, Alice Campello, che ha voluto celebrare il compleanno del marito con parole piene d’amore e riconoscenza.

“Tanti auguri cuore con le gambe. La cosa che ti deve dare più orgoglio al mondo è essere la persona meravigliosa che sei. Sei un esempio per i tuoi figli e per me: di non arrendersi mai, di lottare, di avere valori e coraggio in ogni momento”, ha scritto l’influencer, accompagnando il messaggio con una serie di foto di coppia che raccontano momenti speciali vissuti insieme.

Leggi anche Portogallo campione di Nations League: Spagna sconfitta ai rigori, decisivo l'errore di Morata

Campello ha poi aggiunto: “Sarai sempre la mia casa. Grazie per essere come sei con noi. Ti amiamo e ti ammiriamo infinitamente”. Parole che hanno subito commosso i fan, conquistando migliaia di like e commenti di affetto.

Tra le risposte spicca quella dello stesso Morata, che ha replicato con una dichiarazione altrettanto romantica: “Grazie amore mio, ti amo alla follia”, accompagnata da un cuore rosso. Un botta e risposta che conferma ancora una volta la complicità e il legame profondo tra i due.