Alvaro Morata cambia casa a Milano dopo la separazione da Alice Campello: lei parla per la prima volta

La separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata entra in una nuova fase: lui cambia casa a Milano, lei torna a mostrarsi in pubblico a Madrid e parla per la prima volta, senza polemiche, della situazione familiare.

La distanza tra Alice Campello e Alvaro Morata è diventata definitiva. Dopo nove anni insieme, un matrimonio e quattro figli, la coppia ha scelto di dividersi. Una decisione maturata in silenzio, senza comunicati ufficiali, che ha già portato a un primo cambiamento concreto nella vita dell’attaccante.

Morata ha lasciato l’abitazione condivisa con la famiglia e si è trasferito in una nuova casa a Milano. La scelta non è casuale: l’obiettivo è restare vicino ai figli e garantire loro continuità e presenza quotidiana, nonostante la fine della relazione.

A distanza di giorni, Alice Campello è tornata a farsi vedere in pubblico. È successo a Madrid, durante una serata trascorsa con alcune amiche in un ristorante esclusivo. All’uscita, l’imprenditrice si è mostrata serena, sorridente, disponibile a poche battute.

Alle domande sulla separazione ha risposto con calma, evitando dettagli: «Non voglio parlarne. Oggi stiamo molto bene. Sono molto tranquilla, ed è questo che conta». Parole brevi, pronunciate senza tensioni, che raccontano il clima scelto per affrontare il momento.

Campello ha confermato che i contatti con l’ex marito non si sono mai interrotti e ha voluto chiarire un punto centrale: il rapporto tra Morata e i figli. «È un super papà», ha detto, spiegando come, nonostante le vite ora separate, la priorità resti la stessa per entrambi.

La gestione della famiglia continua dunque lontano dai riflettori. Nessun annuncio, nessuna esposizione pubblica e un equilibrio da preservare, soprattutto per i bambini, al centro delle scelte di entrambi.