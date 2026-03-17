Fedez e Giulia Honegger in attesa di un figlio? la reazione di Chiara Ferragni

Fedez aspetterebbe un figlio con Giulia Honegger e lo avrebbe già detto a Chiara Ferragni, secondo indiscrezioni e foto scattate a Milano che mostrano la coppia insieme mentre festeggia una novità importante.

Fedez e la stilista Giulia Honegger sarebbero in attesa di un bambino. L’indiscrezione circola da settimane, ma ora prende forza grazie ad alcune immagini pubblicate in edicola, che ritraggono la coppia a Milano mentre condivide un momento che sembra legato a una notizia importante.

Secondo quanto emerso, il rapper avrebbe già informato Chiara Ferragni, sua ex moglie e madre dei suoi due figli. La notizia non è stata confermata ufficialmente, ma gli scatti mostrano un’intesa solida tra Fedez e Honegger, insieme ormai dallo scorso luglio.

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La relazione tra i due è cresciuta lontano dai riflettori, dopo una fase in cui l’artista era stato visto con diverse compagne. Con l’imprenditrice della moda, invece, il legame si è consolidato rapidamente, tra apparizioni pubbliche e presenza costante anche durante eventi come il Festival di Sanremo.

Dopo la separazione resa pubblica nei primi mesi del 2024, i rapporti tra Fedez e Ferragni restano complessi, ma entrambi mantengono un dialogo per la gestione dei figli. L’arrivo di un possibile fratellino o sorellina richiederà un nuovo equilibrio familiare.

Nel frattempo, Chiara Ferragni è tornata a frequentare il mondo della moda e le principali passerelle internazionali. Parallelamente, si parla di una sua nuova frequentazione con il manager di origini sudamericane Josè Hernandez.