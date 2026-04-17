Virginia, Justin Fairfax uccide la moglie e si suicida davanti ai figli

Justin Fairfax ha ucciso la moglie durante una lite legata al divorzio e si è poi tolto la vita nella loro casa in Virginia. La tragedia è avvenuta di notte mentre i figli adolescenti erano presenti e uno di loro ha chiamato i soccorsi.

Tragedia nella notte in Virginia, dove l’ex vicegovernatore Justin Fairfax ha sparato alla moglie Cerina all’interno della loro abitazione, prima di togliersi la vita. In casa erano presenti anche i due figli adolescenti della coppia, che hanno assistito alla scena. È stato uno di loro a contattare il 911, facendo intervenire la polizia e i soccorritori.

All’arrivo delle forze dell’ordine, entrambi i coniugi sono stati trovati senza vita. Secondo i primi rilievi, alla base dell’omicidio-suicidio ci sarebbe una separazione particolarmente tesa. I due, pur avendo avviato le pratiche di divorzio, continuavano a vivere sotto lo stesso tetto. Poche settimane prima, un giudice aveva assegnato alla donna la custodia principale dei figli.

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Gli investigatori hanno ricostruito che Fairfax avrebbe colpito la moglie più volte nel seminterrato della casa. Subito dopo si sarebbe spostato al piano superiore, dove si è tolto la vita utilizzando la stessa arma. Cerina Fairfax era una dentista stimata e conosciuta nella comunità locale.

Secondo quanto riferito da persone vicine alla famiglia, l’ex politico stava attraversando un periodo di forte difficoltà personale, aggravato dalla richiesta di separazione presentata dalla moglie l’anno precedente. Un amico ha parlato di uno stato di profonda depressione.

La carriera di Justin Fairfax aveva avuto un rapido sviluppo fino a pochi anni fa. Eletto vicegovernatore della Virginia nel 2018, ha ricoperto l’incarico fino al 2022. In seguito aveva ripreso l’attività di avvocato. Il suo percorso politico si era però interrotto bruscamente dopo accuse di aggressione sessuale, sempre respinte dall’interessato, che avevano compromesso la sua immagine pubblica e le prospettive di avanzamento.