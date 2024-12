Femminicidio a Ripaberarda: 48enne uccide la moglie a coltellate davanti ai figli

Tragedia nella notte a Ripaberarda, frazione di Ascoli Piceno. Un uomo di 48 anni ha ucciso la moglie di 45 anni a coltellate mentre dormiva, con i figli presenti in casa. Dopo l'omicidio, l'uomo si è inflitto ferite con la stessa arma e ha avvisato i suoi genitori, residenti al piano inferiore dell'abitazione.

Secondo le ricostruzioni, l'uomo ha aggredito la moglie nella camera da letto, colpendola ripetutamente con un coltello. I genitori, allertati dall'assassino stesso, hanno contattato i carabinieri. Sul luogo sono intervenuti i militari della stazione di Ripaberarda e il procuratore di turno, mentre si attende il medico legale per accertamenti.

L’uomo è stato ricoverato in ospedale in seguito alle ferite autoinflitte. Proseguono le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

Sentenza del processo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin: un anno dopo il femminicidio - Cinque udienze e due mesi di dibattimento portano oggi, martedì 3 dicembre, alla sentenza del processo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto l’11 novembre 2023. Filippo Turetta, imputato reo confesso, è giudicato dalla corte d’Assise di Venezia.

Femminicidio a Terracina: 82enne uccisa in casa, fermato il marito 93enne - Nelle prime ore del 26 novembre 2024, Terracina, in provincia di Latina, è stata teatro di un tragico episodio di violenza domestica. Una donna di 82 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Giuseppe Di Vittorio. I carabinieri hanno fermato il marito 93enne, principale sospettato dell'omicidio.

Femminicidio a Solero: 61enne uccide la moglie e si consegna ai Carabinieri - Questa mattina intorno alle 5:30, a Solero, un piccolo comune in provincia di Alessandria, si è consumata una tragica vicenda di violenza domestica. Un uomo di 61 anni ha accoltellato la moglie di 53 anni, uccidendola nella loro abitazione. Poco dopo il delitto, l'uomo ha chiamato i carabinieri per confessare l'accaduto e attendere il loro arrivo sul posto.