Bambina di 13 mesi morta in asilo a Liegi: Indagini aperte sull'incidente tragico

Una bambina di 13 mesi è morta in seguito a un tragico incidente avvenuto in un asilo a Liegi, in Belgio. Secondo quanto riportato dai media locali, la piccola Celeste si trovava nella stanza per il riposo pomeridiano insieme agli altri compagni quando una maestra l'ha trovata con la corda della tenda intorno al collo. La bambina è stata immediatamente portata in ospedale, ma i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sul caso è stata aperta un'inchiesta, poiché diversi elementi dell'incidente non sono ancora chiari. Ciò che solleva sospetti è il fatto che i dirigenti dell'asilo abbiano informato la polizia dell'accaduto solo sei ore dopo l'incidente. Quando gli agenti sono giunti sul posto, hanno notato che "le corde delle tende erano state rimontate", come riportato da Le Soir. Inoltre, rimane poco chiaro come la bambina abbia potuto strangolarsi con la corda. Secondo quanto dichiarato dai responsabili della struttura, la piccola dormiva all'interno di un sacco a pelo che non le avrebbe permesso di avvicinarsi alla tenda. Sylvie Anzalone, portavoce dell'ufficio Infanzia di Liegi, ha affermato che "questo incidente poteva essere evitato".

La tragedia di Liegi si verifica pochi mesi dopo un altro tragico incidente in un asilo belga. A Kessen-Lo, nelle Fiandre, una neonata, figlia di due emigrati italiani, è stata trovata morta con segni di percosse.

