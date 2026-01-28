Gabriel Garko sposato in segreto con Giorgio: matrimonio riservato e vita privata lontana dai riflettori

Gabriel Garko ha rivelato in tv di essersi sposato in segreto due anni fa. L’attore vive una relazione stabile con Giorgio, conosciuto tramite amici e poi ritrovato sui social. Cerimonia in Comune, presenti solo quattro persone.

Gabriel Garko ha scelto la televisione per raccontare un passaggio decisivo della sua vita: il matrimonio. Ospite a Verissimo nella puntata del 24 gennaio, l’attore ha detto di essersi sposato due anni fa e di aver costruito un equilibrio personale che oggi lo fa sentire sereno.

Le nozze si sono svolte il 2 dicembre, senza annunci pubblici né anticipazioni. Garko ha spiegato di aver voluto proteggere ogni dettaglio, informando le famiglie solo il giorno stesso. Alla cerimonia civile erano presenti appena quattro persone, in un clima raccolto e lontano dall’attenzione mediatica.

Il marito si chiama Giorgio. La loro relazione dura da circa quattro anni. I due sono stati visti di recente insieme a Roma, entrambi con anelli evidenti al dito, segno di un legame ormai ufficiale anche se tenuto a lungo nella sfera privata.

Secondo quanto ricostruito, Giorgio è palermitano, ha quarant’anni, svolge la professione di avvocato e gestisce un bed and breakfast in Sicilia. Avrebbe anche origini nobiliari. La coppia si sarebbe conosciuta grazie ad amici comuni, per poi ritrovarsi sui social e iniziare una storia diventata sempre più solida.

Con il matrimonio celebrato in forma riservata, l’attore ha scelto di dare stabilità a una relazione vissuta con discrezione, mantenendo separata la dimensione pubblica da quella personale.