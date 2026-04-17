Stefano De Martino trova un biglietto sull'auto e risponde alle fan sui social

Stefano De Martino trova un biglietto sull’auto lasciato da due fan dopo averlo riconosciuto mentre parcheggiava. Il conduttore pubblica il messaggio sui social e replica con ironia, trasformando l’episodio in un momento leggero condiviso online.

Un foglietto infilato sotto il tergicristallo, una frase curiosa e una firma finale. Stefano De Martino ha raccontato sui social un episodio insolito accaduto mentre era intento a parcheggiare la sua auto, attirando l’attenzione di alcune ragazze che lo avevano riconosciuto.

Il messaggio, scritto a mano su un foglio a righe con inchiostro rosa, iniziava con una frase ironica: «Se sei Stefano De Martino apri e leggi... se non lo sei, aprilo comunque e fatti una risata». Le autrici, che si firmano Giulia e Bea, spiegano poi di aver osservato le sue manovre con una Smart, lasciando intendere di aver assistito alla scena da vicino.

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Nel testo si legge anche un dubbio divertito sulla sua identità: «Non sappiamo se tu sia davvero Stefano De Martino, ma nel caso gli somigli molto». Un modo scherzoso per attirare la sua attenzione e strappare un sorriso.

Il conduttore di Affari Tuoi, abituato a gestire con leggerezza episodi del genere, ha deciso di condividere il biglietto con i suoi follower. Come risposta, ha scelto una reazione semplice ma eloquente, pubblicando un’emoticon della mano in segno di saluto.

Riconosciuto sempre più spesso anche nella vita quotidiana, De Martino si conferma uno dei volti più popolari della televisione italiana, capace di trasformare anche un piccolo episodio in un contenuto virale apprezzato dal pubblico.