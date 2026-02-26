Sanremo, Carlo Conti lascia dopo il 2026 e risponde alle voci su Stefano De Martino

Carlo Conti annuncia che il Festival di Sanremo 2026 sarà il suo ultimo alla guida per scelta personale, mentre circolano voci su Stefano De Martino possibile successore. Il conduttore chiarisce di non essersi sentito messo da parte.

Carlo Conti mette fine alle indiscrezioni sul suo futuro al Festival di Sanremo e chiarisce la propria posizione. Il conduttore ha spiegato in conferenza stampa che l’edizione 2026 sarà l’ultima sotto la sua guida, una decisione già comunicata all’azienda e presa a prescindere dagli ascolti o dai risultati.

Le voci nate attorno al possibile passaggio di testimone a Stefano De Martino non hanno creato tensioni. Conti ha escluso qualsiasi malumore, spiegando di non essersi sentito scavalcato né messo in difficoltà dalle dichiarazioni circolate nei giorni scorsi.

Al centro delle indiscrezioni ci sono le parole del sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, che aveva indicato De Martino come figura adatta a ricoprire in futuro il ruolo di conduttore e direttore artistico del Festival.

Dalla Rai, però, arriva una linea prudente. Il direttore dell’Intrattenimento Prime Time, Williams Di Liberatore, ha invitato a concentrarsi esclusivamente sull’edizione in corso, evitando di alimentare discussioni su ciò che accadrà dopo.

Conti, dal canto suo, mantiene toni distesi e ribadisce il rapporto sereno con l’azienda, mentre il dibattito sul futuro del Festival resta sullo sfondo.