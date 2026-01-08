IL TEAM OF THE YEAR DI EA SPORTS FC 26 È QUI

EA SPORTS FC svela i tanto attesi candidati per i prestigiosi premi Team of the Year (TOTY) e il nuovissimo riconoscimento ai Capitani Team of the Year.

Plasmato dalla sua community a livello globale e costruito sul feedback dei fan, EA SPORTS FC 26 celebra il meglio dell’unione tra eccellenza calcistica, cultura dei tifosi e gaming, invitando i fan a votare i calciatori e le calciatrici che ritengono essere i migliori giocatori di EA SPORTS FC 26 e FC Mobile.

I giocatori del TOTY XI Maschile e Femminile preferiti dai fan riceveranno speciali oggetti giocatore TOTY in-game. È ora possibile votare per il TOTY XI da web e in-game. Per la prima volta, dal 9 gennaio, i fan potranno esprimere il proprio voto anche tramite le piattaforme social di EA SPORTS FC.

NOVITÀ: Premio Capitano Maschile e Femminile

EA SPORTS FC 26 introduce anche un premio completamente nuovo, il Capitano Maschile e Femminile - creato per riconoscere i giocatori che sono stati veramente straordinari nel corso dell'anno solare. Tutti i candidati del TOTY XI saranno automaticamente eleggibili per essere scelti come Capitani.

I Capitani possono essere selezionati esclusivamente attraverso l'esperienza di voto sul sito web ufficiale di EA SPORTS FC. I Capitani vincitori saranno svelati il 15 gennaio, e saranno disponibili in-game a partire dallo stesso giorno in FC Mobile, mentre dal 16 gennaio in EA SPORTS FC 26.

I fan possono votare tramite il sito web ufficiale di EA SPORTS FC e attraverso il sistema di votazione Player Pick in-game in EA SPORTS FC 26.

Il potere di plasmare la cultura calcistica è nelle mani della community di FC. Il Club è Tuo in quanto i fan hanno l'opportunità di contribuire a decidere chi merita di essere incoronato tra i talenti più d’élite del calcio maschile e femminile a livello mondiale.

Manuel Neuer, capitano e portiere del FC Bayern München, ha commentato: "È fantastico essere tra i candidati del Team of the Year di EA SPORTS FC ancora una volta. Il Team of the Year è iconico - e noi giocatori amiamo il fatto che sia votato dai fan. Speriamo che decidano che merito di essere nella Best XI!

Ewa Pajor, capitana e attaccante della Nazionale polacca, ha dichiarato: “Il Team of The Year è creato dai tifosi. Ecco perché noi giocatori la amiamo così tanto. Questo è stato un anno speciale: guidare la mia Nazionale al nostro primo grande torneo è stato un onore e questa nomination significa molto per me. Grazie a tutti i tifosi per il loro sostegno durante quest'anno e alle mie fantastiche compagne di squadra della Nazionale e del Club che hanno reso tutto questo possibile!”

I premi TOTY di EA SPORTS FC 26 vedranno anche il ritorno del 12° Giocatore, dando alla community la possibilità di onorare un protagonista eccezionale del 2025 che non è stato incluso nella TOTY Best XI. Le votazioni per il 12° Giocatore si apriranno in-game, su console e PC, dal 17 al 20 gennaio, e i vincitori saranno annunciati il 23 gennaio.

Gli oggetti TOTY saranno disponibili in EA SPORTS FC 26 dal 16 al 30 gennaio, con attaccanti, centrocampisti, difensori e portieri TOTY che appariranno nel pool di oggetti di Ultimate Team per i pacchetti su base progressiva tra il 16 e il 22 gennaio. Tutti gli Oggetti TOTY Best XI, insieme al 12° Giocatore Maschile e Femminile e alle Menzioni d'Onore, saranno poi disponibili nel pool di oggetti di Ultimate Team per i pacchetti dal 23 al 30 gennaio.

I candidati al Team of the Year Maschile e Femminile di quest'anno riuniscono i giocatori che hanno cambiato il gioco nel 2025 - da Jude Bellingham, Virgil van Dijk, Cole Palmer a Trinity Rodman e Giulia Gwinn. Con atleti e campionati di tutto il mondo rappresentati, i candidati di quest'anno rappresentano davvero il futuro del calcio globale.

Trinity Rodman, giocatrice del Washington Spirit e della nazionale statunitense, ha dichiarato: “La campagna Team of the Year è davvero fantastica perché mette il potere nelle mani dei tifosi. Sono molto orgogliosa di essere stata nominata per questi premi per tre volte consecutive. Ora i miei tifosi possono dire la loro e spero che votino per me affinché io possa entrare nella formazione finale per la prima volta!”.

Marc Guéhi, difensore centrale del Crystal Palace e della nazionale inglese, ha commentato: “È stato un anno speciale per me e per il club - non potrei essere più orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto. Spero che i tifosi sappiano che li apprezziamo tutti e che è un onore essere nominati per il Team of the Year”.

GIOCATORI CANDIDATI AL TOTY MASCHILE

Portieri:

Alisson

Thibaut Courtois

David Raya

Gianluigi Donnarumma

Manuel Neuer

Jan Oblak

Mile Svilar

Difensori:

David Raum

Jonathan Tah

Andrei Ra?iu

Dean Huijsen

Jules Koundé

Marcos Llorente

Alessandro Bastoni

Amir Rrahmani

Gabriel

Maximilian Mittelstädt

Marc Guéhi

Marquinhos

Micky van de Ven

William Saliba

Willian Pacho

Virgil van Dijk

Marc Cucurella

Nuno Mendes

Denzel Dumfries

Nico Schlotterbeck

Centrocampisti:

Grimaldo

Luis Díaz

Michael Olise

Ritsu Doan

Federico Valverde

Frenkie de Jong

Lamine Yamal

Nico Williams

Pedri

Raphinha

Cole Palmer

Evander

Jamal Musiala

Jude Bellingham

Kenan Yildiz

Nico Paz

Angelo Stiller

Declan Rice

Felix Nmecha

Joshua Kimmich

Moisés Caicedo

Pierre-Emile Højbjerg

Ryan Gravenberch

André-Franck Zambo Anguissa

Bruno Guimarães

Corentin Tolisso

João Neves

Nicolò Barella

Scott McTominay

Vitinha

Salem Al Dawsari

Maghnes Akliouche

Mohamed Salah

Riccardo Orsolini

Riyad Mahrez

Attaccanti:

Harry Kane

Patrik Schick

Serhou Guirassy

Ayoze Pérez

Julián Alvarez

Kylian Mbappé

Robert Lewandowski

Bradley Barcola

Khvicha Kvaratskhelia

Son Heung-min

Vini Jr.

Anders Dreyer

Antony

Bryan Mbeumo

Christian Pulisic

Désiré Doué

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Emanuel Emegha

Erling Haaland

Jean-Philippe Mateta

Karim Benzema

Lautaro Martínez

Moise Kean

Ousmane Dembélé

Romelu Lukaku

Viktor Gyökeres

GIOCATRICI CANDIDATE AL TOTY FEMMINILE

Portieri:

Chiamaka Nnadozie

Hannah Hampton

Christiane Endler

Lorena

Constance Picaud

Difensori:

Leah Williamson

Lauren

Kayla Sharples

Millie Bright

Wendie Renard

Tara McKeown

Vanessa Gilles

Katie McCabe

Izzy Rodriguez

Olga Carmona

Selma Bacha

Nerea Nevado

Ellie Carpenter

Emily Foxtan

Giulia Gwinn

Lucy Bronze

Centrocampiste: