IL TEAM OF THE YEAR DI EA SPORTS FC 26 È QUI

Giuseppe Saieva | 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
team year

EA SPORTS FC svela i tanto attesi candidati per i prestigiosi premi Team of the Year (TOTY) e il nuovissimo riconoscimento ai Capitani Team of the Year.

Plasmato dalla sua community a livello globale e costruito sul feedback dei fan, EA SPORTS FC 26 celebra il meglio dell’unione tra eccellenza calcistica, cultura dei tifosi e gaming, invitando i fan a votare i calciatori e le calciatrici che ritengono essere i migliori giocatori di EA SPORTS FC 26 e FC Mobile.

I giocatori del TOTY XI Maschile e Femminile preferiti dai fan riceveranno speciali oggetti giocatore TOTY in-game. È ora possibile votare per il TOTY XI da web e in-game. Per la prima volta, dal 9 gennaio, i fan potranno esprimere il proprio voto anche tramite le piattaforme social di EA SPORTS FC.

NOVITÀ: Premio Capitano Maschile e Femminile

EA SPORTS FC 26 introduce anche un premio completamente nuovo, il Capitano Maschile e Femminile - creato per riconoscere i giocatori che sono stati veramente straordinari nel corso dell'anno solare. Tutti i candidati del TOTY XI saranno automaticamente eleggibili per essere scelti come Capitani.

I Capitani possono essere selezionati esclusivamente attraverso l'esperienza di voto sul sito web ufficiale di EA SPORTS FC. I Capitani vincitori saranno svelati il 15 gennaio, e saranno disponibili in-game a partire dallo stesso giorno in FC Mobile, mentre dal 16 gennaio in EA SPORTS FC 26.

I fan possono votare tramite il sito web ufficiale di EA SPORTS FC e attraverso il sistema di votazione Player Pick in-game in EA SPORTS FC 26.

Il potere di plasmare la cultura calcistica è nelle mani della community di FC. Il Club è Tuo in quanto i fan hanno l'opportunità di contribuire a decidere chi merita di essere incoronato tra i talenti più d’élite del calcio maschile e femminile a livello mondiale.

Manuel Neuer, capitano e portiere del FC Bayern München, ha commentato: "È fantastico essere tra i candidati del Team of the Year di EA SPORTS FC ancora una volta. Il Team of the Year è iconico - e noi giocatori amiamo il fatto che sia votato dai fan. Speriamo che decidano che merito di essere nella Best XI!

Ewa Pajor, capitana e attaccante della Nazionale polacca, ha dichiarato: “Il Team of The Year è creato dai tifosi. Ecco perché noi giocatori la amiamo così tanto. Questo è stato un anno speciale: guidare la mia Nazionale al nostro primo grande torneo è stato un onore e questa nomination significa molto per me. Grazie a tutti i tifosi per il loro sostegno durante quest'anno e alle mie fantastiche compagne di squadra della Nazionale e del Club che hanno reso tutto questo possibile!”

I premi TOTY di EA SPORTS FC 26 vedranno anche il ritorno del 12° Giocatore, dando alla community la possibilità di onorare un protagonista eccezionale del 2025 che non è stato incluso nella TOTY Best XI. Le votazioni per il 12° Giocatore si apriranno in-game, su console e PC, dal 17 al 20 gennaio, e i vincitori saranno annunciati il 23 gennaio.

Gli oggetti TOTY saranno disponibili in EA SPORTS FC 26 dal 16 al 30 gennaio, con attaccanti, centrocampisti, difensori e portieri TOTY che appariranno nel pool di oggetti di Ultimate Team per i pacchetti su base progressiva tra il 16 e il 22 gennaio. Tutti gli Oggetti TOTY Best XI, insieme al 12° Giocatore Maschile e Femminile e alle Menzioni d'Onore, saranno poi disponibili nel pool di oggetti di Ultimate Team per i pacchetti dal 23 al 30 gennaio.

I candidati al Team of the Year Maschile e Femminile di quest'anno riuniscono i giocatori che hanno cambiato il gioco nel 2025 - da Jude Bellingham, Virgil van Dijk, Cole Palmer a Trinity Rodman e Giulia Gwinn. Con atleti e campionati di tutto il mondo rappresentati, i candidati di quest'anno rappresentano davvero il futuro del calcio globale.

Trinity Rodman, giocatrice del Washington Spirit e della nazionale statunitense, ha dichiarato: “La campagna Team of the Year è davvero fantastica perché mette il potere nelle mani dei tifosi. Sono molto orgogliosa di essere stata nominata per questi premi per tre volte consecutive. Ora i miei tifosi possono dire la loro e spero che votino per me affinché io possa entrare nella formazione finale per la prima volta!”.

Marc Guéhi, difensore centrale del Crystal Palace e della nazionale inglese, ha commentato: “È stato un anno speciale per me e per il club - non potrei essere più orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto. Spero che i tifosi sappiano che li apprezziamo tutti e che è un onore essere nominati per il Team of the Year”.

GIOCATORI CANDIDATI AL TOTY MASCHILE

Portieri:

  • Alisson

  • Thibaut Courtois

  • David Raya

  • Gianluigi Donnarumma

  • Manuel Neuer

  • Jan Oblak

  • Mile Svilar

Difensori:

  • David Raum

  • Jonathan Tah

  • Andrei Ra?iu

  • Dean Huijsen

  • Jules Koundé

  • Marcos Llorente

  • Alessandro Bastoni

  • Amir Rrahmani

  • Gabriel

  • Maximilian Mittelstädt

  • Marc Guéhi

  • Marquinhos

  • Micky van de Ven

  • William Saliba

  • Willian Pacho

  • Virgil van Dijk

  • Marc Cucurella

  • Nuno Mendes

  • Denzel Dumfries

  • Nico Schlotterbeck

Centrocampisti:

  • Grimaldo

  • Luis Díaz

  • Michael Olise

  • Ritsu Doan

  • Federico Valverde

  • Frenkie de Jong

  • Lamine Yamal

  • Nico Williams

  • Pedri

  • Raphinha

  • Cole Palmer

  • Evander

  • Jamal Musiala

  • Jude Bellingham

  • Kenan Yildiz

  • Nico Paz

  • Angelo Stiller

  • Declan Rice

  • Felix Nmecha

  • Joshua Kimmich

  • Moisés Caicedo

  • Pierre-Emile Højbjerg

  • Ryan Gravenberch

  • André-Franck Zambo Anguissa

  • Bruno Guimarães

  • Corentin Tolisso

  • João Neves

  • Nicolò Barella

  • Scott McTominay

  • Vitinha

  • Salem Al Dawsari

  • Maghnes Akliouche

  • Mohamed Salah

  • Riccardo Orsolini

  • Riyad Mahrez

Attaccanti:

  • Harry Kane

  • Patrik Schick

  • Serhou Guirassy

  • Ayoze Pérez

  • Julián Alvarez

  • Kylian Mbappé

  • Robert Lewandowski

  • Bradley Barcola

  • Khvicha Kvaratskhelia

  • Son Heung-min

  • Vini Jr.

  • Anders Dreyer

  • Antony

  • Bryan Mbeumo

  • Christian Pulisic

  • Désiré Doué

  • Lionel Messi

  • Cristiano Ronaldo

  • Emanuel Emegha

  • Erling Haaland

  • Jean-Philippe Mateta

  • Karim Benzema

  • Lautaro Martínez

  • Moise Kean

  • Ousmane Dembélé

  • Romelu Lukaku

  • Viktor Gyökeres

GIOCATRICI CANDIDATE AL TOTY FEMMINILE

Portieri:

  • Chiamaka Nnadozie

  • Hannah Hampton

  • Christiane Endler

  • Lorena

  • Constance Picaud

Difensori:

  • Leah Williamson

  • Lauren

  • Kayla Sharples

  • Millie Bright

  • Wendie Renard

  • Tara McKeown

  • Vanessa Gilles

  • Katie McCabe

  • Izzy Rodriguez

  • Olga Carmona

  • Selma Bacha

  • Nerea Nevado

  • Ellie Carpenter

  • Emily Foxtan

  • Giulia Gwinn

  • Lucy Bronze

Centrocampiste:

  • Georgia Stanway

  • Erin Cuthbert

  • Keira Walsh

  • Bernadette Amani

  • Yui Hasegawa

  • Patri Guijarro

  • Taylor Flint

  • Aitana Bonmatí

  • Alexia Putellas

  • Janina Minge