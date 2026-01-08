IL TEAM OF THE YEAR DI EA SPORTS FC 26 È QUI
EA SPORTS FC svela i tanto attesi candidati per i prestigiosi premi Team of the Year (TOTY) e il nuovissimo riconoscimento ai Capitani Team of the Year.
Plasmato dalla sua community a livello globale e costruito sul feedback dei fan, EA SPORTS FC 26 celebra il meglio dell’unione tra eccellenza calcistica, cultura dei tifosi e gaming, invitando i fan a votare i calciatori e le calciatrici che ritengono essere i migliori giocatori di EA SPORTS FC 26 e FC Mobile.
I giocatori del TOTY XI Maschile e Femminile preferiti dai fan riceveranno speciali oggetti giocatore TOTY in-game. È ora possibile votare per il TOTY XI da web e in-game. Per la prima volta, dal 9 gennaio, i fan potranno esprimere il proprio voto anche tramite le piattaforme social di EA SPORTS FC.
NOVITÀ: Premio Capitano Maschile e Femminile
EA SPORTS FC 26 introduce anche un premio completamente nuovo, il Capitano Maschile e Femminile - creato per riconoscere i giocatori che sono stati veramente straordinari nel corso dell'anno solare. Tutti i candidati del TOTY XI saranno automaticamente eleggibili per essere scelti come Capitani.
I Capitani possono essere selezionati esclusivamente attraverso l'esperienza di voto sul sito web ufficiale di EA SPORTS FC. I Capitani vincitori saranno svelati il 15 gennaio, e saranno disponibili in-game a partire dallo stesso giorno in FC Mobile, mentre dal 16 gennaio in EA SPORTS FC 26.
I fan possono votare tramite il sito web ufficiale di EA SPORTS FC e attraverso il sistema di votazione Player Pick in-game in EA SPORTS FC 26.
Il potere di plasmare la cultura calcistica è nelle mani della community di FC. Il Club è Tuo in quanto i fan hanno l'opportunità di contribuire a decidere chi merita di essere incoronato tra i talenti più d’élite del calcio maschile e femminile a livello mondiale.
Manuel Neuer, capitano e portiere del FC Bayern München, ha commentato: "È fantastico essere tra i candidati del Team of the Year di EA SPORTS FC ancora una volta. Il Team of the Year è iconico - e noi giocatori amiamo il fatto che sia votato dai fan. Speriamo che decidano che merito di essere nella Best XI!
Ewa Pajor, capitana e attaccante della Nazionale polacca, ha dichiarato: “Il Team of The Year è creato dai tifosi. Ecco perché noi giocatori la amiamo così tanto. Questo è stato un anno speciale: guidare la mia Nazionale al nostro primo grande torneo è stato un onore e questa nomination significa molto per me. Grazie a tutti i tifosi per il loro sostegno durante quest'anno e alle mie fantastiche compagne di squadra della Nazionale e del Club che hanno reso tutto questo possibile!”
I premi TOTY di EA SPORTS FC 26 vedranno anche il ritorno del 12° Giocatore, dando alla community la possibilità di onorare un protagonista eccezionale del 2025 che non è stato incluso nella TOTY Best XI. Le votazioni per il 12° Giocatore si apriranno in-game, su console e PC, dal 17 al 20 gennaio, e i vincitori saranno annunciati il 23 gennaio.
Gli oggetti TOTY saranno disponibili in EA SPORTS FC 26 dal 16 al 30 gennaio, con attaccanti, centrocampisti, difensori e portieri TOTY che appariranno nel pool di oggetti di Ultimate Team per i pacchetti su base progressiva tra il 16 e il 22 gennaio. Tutti gli Oggetti TOTY Best XI, insieme al 12° Giocatore Maschile e Femminile e alle Menzioni d'Onore, saranno poi disponibili nel pool di oggetti di Ultimate Team per i pacchetti dal 23 al 30 gennaio.
I candidati al Team of the Year Maschile e Femminile di quest'anno riuniscono i giocatori che hanno cambiato il gioco nel 2025 - da Jude Bellingham, Virgil van Dijk, Cole Palmer a Trinity Rodman e Giulia Gwinn. Con atleti e campionati di tutto il mondo rappresentati, i candidati di quest'anno rappresentano davvero il futuro del calcio globale.
Trinity Rodman, giocatrice del Washington Spirit e della nazionale statunitense, ha dichiarato: “La campagna Team of the Year è davvero fantastica perché mette il potere nelle mani dei tifosi. Sono molto orgogliosa di essere stata nominata per questi premi per tre volte consecutive. Ora i miei tifosi possono dire la loro e spero che votino per me affinché io possa entrare nella formazione finale per la prima volta!”.
Marc Guéhi, difensore centrale del Crystal Palace e della nazionale inglese, ha commentato: “È stato un anno speciale per me e per il club - non potrei essere più orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto. Spero che i tifosi sappiano che li apprezziamo tutti e che è un onore essere nominati per il Team of the Year”.
GIOCATORI CANDIDATI AL TOTY MASCHILE
Portieri:
Alisson
Thibaut Courtois
David Raya
Gianluigi Donnarumma
Manuel Neuer
Jan Oblak
Mile Svilar
Difensori:
David Raum
Jonathan Tah
Andrei Ra?iu
Dean Huijsen
Jules Koundé
Marcos Llorente
Alessandro Bastoni
Amir Rrahmani
Gabriel
Maximilian Mittelstädt
Marc Guéhi
Marquinhos
Micky van de Ven
William Saliba
Willian Pacho
Virgil van Dijk
Marc Cucurella
Nuno Mendes
Denzel Dumfries
Nico Schlotterbeck
Centrocampisti:
Grimaldo
Luis Díaz
Michael Olise
Ritsu Doan
Federico Valverde
Frenkie de Jong
Lamine Yamal
Nico Williams
Pedri
Raphinha
Cole Palmer
Evander
Jamal Musiala
Jude Bellingham
Kenan Yildiz
Nico Paz
Angelo Stiller
Declan Rice
Felix Nmecha
Joshua Kimmich
Moisés Caicedo
Pierre-Emile Højbjerg
Ryan Gravenberch
André-Franck Zambo Anguissa
Bruno Guimarães
Corentin Tolisso
João Neves
Nicolò Barella
Scott McTominay
Vitinha
Salem Al Dawsari
Maghnes Akliouche
Mohamed Salah
Riccardo Orsolini
Riyad Mahrez
Attaccanti:
Harry Kane
Patrik Schick
Serhou Guirassy
Ayoze Pérez
Julián Alvarez
Kylian Mbappé
Robert Lewandowski
Bradley Barcola
Khvicha Kvaratskhelia
Son Heung-min
Vini Jr.
Anders Dreyer
Antony
Bryan Mbeumo
Christian Pulisic
Désiré Doué
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Emanuel Emegha
Erling Haaland
Jean-Philippe Mateta
Karim Benzema
Lautaro Martínez
Moise Kean
Ousmane Dembélé
Romelu Lukaku
Viktor Gyökeres
GIOCATRICI CANDIDATE AL TOTY FEMMINILE
Portieri:
Chiamaka Nnadozie
Hannah Hampton
Christiane Endler
Lorena
Constance Picaud
Difensori:
Leah Williamson
Lauren
Kayla Sharples
Millie Bright
Wendie Renard
Tara McKeown
Vanessa Gilles
Katie McCabe
Izzy Rodriguez
Olga Carmona
Selma Bacha
Nerea Nevado
Ellie Carpenter
Emily Foxtan
Giulia Gwinn
Lucy Bronze
Centrocampiste:
Georgia Stanway
Erin Cuthbert
Keira Walsh
Bernadette Amani
Yui Hasegawa
Patri Guijarro
Taylor Flint
Aitana Bonmatí
Alexia Putellas
Janina Minge