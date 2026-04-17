Belen Rodriguez tra ironia e frecciate su Stefano De Martino nello show di Pio e Amedeo

Belen Rodriguez punge Stefano De Martino durante uno sketch tv e spiega perché accetterebbe Sanremo. Ospite da Pio e Amedeo, la showgirl alterna ironia e imbarazzo, tra frecciate sugli ex e riferimenti al passato.

Belen Rodriguez è stata tra gli ospiti dell’ultima puntata di “State tutti invitati”, il programma di Pio e Amedeo andato in onda giovedì 16 aprile. La showgirl argentina ha preso parte al “Piodcast”, uno sketch in cui Pio conduce un’intervista informale mentre Amedeo cucina, lasciandosi andare a battute e momenti sopra le righe.

Nel corso della chiacchierata, Belen ha citato Stefano De Martino, raccontando di seguirlo spesso in televisione la sera. Poi ha commentato le voci che lo vedrebbero coinvolto nella futura edizione di Sanremo: si è detta contenta per lui e ha aggiunto che accetterebbe un eventuale invito senza esitazioni.

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Il tono cambia quando Amedeo le chiede un confronto diretto tra De Martino e Andrea Iannone sul piano estetico. Belen prova a evitare la risposta, ma poi scherza parlando di una “bella sfida”. Subito dopo chiarisce di non aver mai scelto i suoi compagni in base al denaro, ricordando relazioni molto diverse tra loro.

La conversazione si sposta anche su episodi del passato legati al matrimonio con Stefano De Martino. Alla domanda su come abbia scoperto un tradimento, Belen resta vaga e preferisce chiudere il discorso, spiegando che si tratta di vicende ormai superate.

Quando viene citato un vecchio gossip che coinvolgerebbe Alessia Marcuzzi, la showgirl evita di entrare nei dettagli e ribadisce che alcune questioni sono state gestite in privato. Poi aggiunge che, al momento, il suo cuore è libero, una situazione che non viveva da molti anni.

L’intervista si conclude con un momento più leggero, tra richiami al passato e cori improvvisati, che riportano lo sketch al clima ironico con cui era iniziato.