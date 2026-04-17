Trump attacca l'Italia e minaccia stop al sostegno Usa dopo il caso Sigonella

Donald Trump accusa l’Italia di non aver sostenuto gli Usa nella crisi con l’Iran e minaccia un cambio nei rapporti tra i due Paesi dopo il caso della base di Sigonella negata ai voli militari americani

Donald Trump torna a puntare il dito contro l’Italia con un messaggio pubblicato su Truth, in cui sostiene che Washington non interverrà a favore di Roma. Il riferimento diretto è al rifiuto italiano di concedere l’uso della base di Sigonella, in Sicilia, a velivoli statunitensi impiegati per il trasporto di armi legate alla crisi con l’Iran.

Il presidente americano ha rilanciato un articolo della stampa britannica che ricostruisce la vicenda. Secondo quanto riportato, le autorità italiane avrebbero negato l’autorizzazione perché gli Stati Uniti non avevano rispettato le procedure previste per l’utilizzo delle infrastrutture militari sul territorio nazionale.

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Trump ha usato questo episodio per criticare apertamente l’atteggiamento dell’Italia, accusata di non aver sostenuto le operazioni americane nello Stretto di Hormuz. Le tensioni erano già emerse nei giorni precedenti, quando il presidente aveva espresso dubbi sulla posizione del governo guidato da Giorgia Meloni.

In un’intervista rilasciata a un quotidiano italiano, Trump aveva dichiarato di essersi sbagliato nel giudicare la premier, ritenendola inizialmente più determinata. Aveva inoltre sottolineato come l’Italia, pur dipendendo dal petrolio proveniente da quell’area strategica, abbia scelto di non partecipare alle iniziative militari americane.

Le critiche si sono estese anche al ruolo dell’Italia all’interno della Nato. Secondo Trump, alcuni alleati non stanno offrendo il supporto richiesto, soprattutto nella gestione della crisi iraniana e nella questione nucleare. In un successivo intervento televisivo, il presidente ha ribadito che i rapporti con i Paesi che non collaborano potrebbero cambiare.

L’Italia non è l’unico Paese finito nel mirino della Casa Bianca. Nelle ultime settimane Trump ha espresso posizioni simili anche nei confronti del Regno Unito e della Francia, contestando la mancanza di sostegno alle iniziative statunitensi. Al centro delle critiche resta l’impegno degli alleati nelle operazioni legate al Medio Oriente e il contributo complessivo all’alleanza atlantica.