Trump attacca Zelensky dopo lo stop ucraino al piano di pace USA: Dichiarazioni incendiarie, così si prolunga la guerra

L'Ucraina si dice pronta a negoziare con la Russia, ma non ad arrendersi, e rifiuta ancora una volta di riconoscere la Crimea come territorio russo. Una posizione che scatena la rabbia di Donald Trump, che accusa Volodymyr Zelensky di ostacolare i negoziati. Secondo l’ex presidente USA, le parole del leader ucraino rischiano di compromettere il raggiungimento di un accordo, sottolineando che la Crimea, "persa anni fa sotto Barack Obama", non dovrebbe nemmeno essere discussa. Trump ha inoltre criticato il fatto che Kiev non abbia combattuto per la Crimea nel 2014, affermando che le basi russe erano presenti da tempo nell'area.

Per Trump, Zelensky starebbe aggravando il conflitto: "Può avere la pace o continuare a combattere per tre anni prima di perdere l'intero Paese". Lo accusa poi di prolungare "i campi della morte" e dichiara di voler salvare migliaia di soldati russi e ucraini. Secondo il tycoon, si è ormai vicini a un’intesa con Mosca, ma l'ostacolo sarebbe ora rappresentato da Kiev. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha ribadito che il presidente è "frustrato" e che la pazienza "si sta esaurendo", accusando Zelensky di muoversi nella "direzione sbagliata".

Trump potrebbe incontrare Vladimir Putin dopo un viaggio in Medio Oriente. Sebbene l'incontro in Arabia Saudita non sia confermato, Trump ha detto che potrebbe avvenire subito dopo. Venerdì, il suo inviato Steve Witkoff sarà a Mosca per un nuovo colloquio con il leader russo.

Dopo l’ennesimo attacco Zelensky ha ribadito che l'Ucraina agirà sempre nel rispetto della propria Costituzione e ha condiviso una dichiarazione del 2018 dell’allora segretario di Stato Mike Pompeo, in cui gli Stati Uniti confermavano il loro no all’annessione della Crimea. Ha parlato positivamente dell’incontro a Londra tra Ucraina, Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania, definendolo un passo verso una pace duratura.

Il Cremlino attribuisce il fallimento dei colloqui di Londra alla mancanza di unità tra gli alleati occidentali e accusa l’Europa di volere la guerra. Secondo il portavoce Dmitry Peskov, l’incontro è saltato perché i ministri degli Esteri non sono riusciti ad allineare le rispettive posizioni, affermando che l’Europa agisce su direttive dell’amministrazione Biden.

