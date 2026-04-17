Bologna e Fiorentina eliminate, nessuna italiana in Europa
Bologna e Fiorentina escono dalle coppe europee dopo le sconfitte decisive contro Aston Villa e Crystal Palace, che chiudono i conti grazie ai risultati dell’andata e dominano nei momenti chiave del ritorno.
Il cammino europeo delle squadre italiane si interrompe ai quarti di finale. Il Bologna viene travolto dall’Aston Villa con un netto 4-0 nella gara di ritorno di Europa League, risultato che cancella ogni speranza dopo il 3-1 subito all’andata al Dall’Ara.
Davanti al proprio pubblico, gli inglesi prendono subito il controllo della partita. Watkins apre le marcature al 16’, poi Buendía firma il raddoppio al 26’ dopo un rigore fallito poco prima. Prima dell’intervallo arriva anche il terzo gol con Rogers, mentre nel finale Konsa completa il poker all’89’.
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Si ferma ai quarti anche la corsa della Fiorentina in Conference League. I viola vincono 2-1 al ritorno contro il Crystal Palace, ma il pesante 3-0 incassato all’andata rende inutile il successo ottenuto in casa.
La partita si mette subito in salita per i toscani, con Sarr che porta avanti gli inglesi al 17’. La Fiorentina reagisce e trova il pareggio al 30’ grazie al rigore trasformato da Gudmundsson, poi completa la rimonta nella singola gara con Ndour al 53’, senza però riuscire a ribaltare il risultato complessivo.