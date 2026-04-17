Bologna e Fiorentina eliminate, nessuna italiana in Europa

Home / Social News / Bologna e Fiorentina eliminate, nessuna italiana in Europa

Bologna e Fiorentina escono dalle coppe europee dopo le sconfitte decisive contro Aston Villa e Crystal Palace, che chiudono i conti grazie ai risultati dell’andata e dominano nei momenti chiave del ritorno.

Bologna e Fiorentina eliminate, nessuna italiana in Europa