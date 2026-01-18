Scontri tra ultras di Fiorentina e Roma sull'A1 vicino a Bologna, auto danneggiate

Un confronto improvviso tra tifoserie rivali ha trasformato un tratto dell’A1 vicino a Bologna in teatro di tensioni, con veicoli danneggiati e indagini in corso per chiarire la dinamica dei fatti.

Momenti di forte tensione si sono verificati domenica 18 gennaio lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra l’autogrill di Cantagallo e l’uscita di Bologna Casalecchio. Protagonisti circa 200 ultras appartenenti alle tifoserie di Fiorentina e Roma, diretti verso le rispettive trasferte.

I due gruppi, incrociatisi durante il viaggio, sono entrati in contatto dando origine a tafferugli che hanno coinvolto anche alcuni veicoli in transito. Diverse automobili hanno riportato danni, mentre la circolazione ha subito rallentamenti nel tratto interessato.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi. Le immagini dei sistemi di sorveglianza presenti lungo l’autostrada sono ora al centro delle verifiche per individuare i responsabili degli scontri in autostrada e chiarire eventuali violazioni.