Bologna-Fiorentina 1-2, successo viola nel segno di Rocco Commisso

La Fiorentina conquista tre punti pesanti a Bologna in una serata carica di emozione, segnata dal ricordo del presidente Rocco Commisso e da una prestazione solida che rilancia i viola in classifica.

Al Dall’Ara la Fiorentina si impone per 2-1 contro il Bologna nella 21ª giornata di Serie A, in una partita preceduta da un momento di forte partecipazione emotiva per la recente scomparsa di Rocco Commisso.

Durante il riscaldamento, i giocatori viola sono entrati in campo con maglie commemorative: sul retro la scritta “Rocco 1”, sul petto un semplice e diretto “Grazie Rocco”, gesto che ha unito squadra e tifosi in un lungo applauso.

La gara si sblocca con la rete di Mandragora, bravo a finalizzare una manovra costruita con precisione. Poco dopo arriva il raddoppio firmato da Piccoli, che consolida il controllo del match da parte della Fiorentina.

Il Bologna prova a rientrare in partita con il gol di Fabbian, che riaccende le speranze rossoblù e rende più intensa la fase finale dell’incontro.

La formazione toscana resiste alla pressione negli ultimi minuti e difende il vantaggio fino al triplice fischio, portando a casa una vittoria dal peso simbolico e sportivo.

Con questo risultato, la Fiorentina sale a 17 punti in classifica, mentre il Bologna resta fermo a quota 30, interrompendo la propria corsa dopo una serie di prestazioni positive.