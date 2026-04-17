Atp Barcellona, Musetti ai quarti sfida Fils e Sonego saluta il torneo
Lorenzo Musetti vola ai quarti dell’Atp di Barcellona dopo il successo su Corentin Moutet per un doppio 6-3, 6-4. Avanza anche Arthur Fils, prossimo avversario dell’azzurro, mentre Lorenzo Sonego esce contro Andrei Rublev.
Lorenzo Musetti continua il suo cammino all’Atp di Barcellona e conquista un posto nei quarti di finale. Il tennista toscano, accreditato della seconda testa di serie, ha superato negli ottavi il francese Corentin Moutet con il punteggio di 6-3, 6-4.
La partita si è chiusa in due set, con l’azzurro capace di gestire il match senza concedere spazio al rivale nei momenti decisivi. Con questa vittoria Musetti resta in corsa nel torneo catalano e si prepara ora al prossimo impegno.
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Nei quarti troverà dall’altra parte della rete Arthur Fils. Il francese, numero 9 del seeding, ha raggiunto il turno successivo battendo lo statunitense Brandon Nakashima in due set con un netto 6-2, 6-3.
Si ferma invece agli ottavi il percorso di Lorenzo Sonego. Il piemontese è stato sconfitto dal russo Andrei Rublev, testa di serie numero 5 del tabellone, che ha chiuso l’incontro con il punteggio di 6-2, 6-3.