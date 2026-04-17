Barcellona, Musetti fuori nei quarti contro Arthur Fils

Lorenzo Musetti esce nei quarti a Barcellona dopo una prova opaca contro Arthur Fils. Il francese lo batte in due set con un match sempre in controllo e chiude in appena un’ora e 17 minuti.

Lorenzo Musetti si ferma nei quarti di finale dell’Atp 500 di Barcellona. Il tennista azzurro, numero 9 del mondo e seconda testa di serie del torneo, è stato sconfitto dal francese Arthur Fils con il punteggio di 6-3, 6-4.

La partita, disputata venerdì 17 aprile, è durata un’ora e 17 minuti e ha visto Fils comandare il gioco dall’inizio alla fine. Musetti non è riuscito a trovare ritmo né soluzioni efficaci, restando in difficoltà per tutto l’incontro.

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Il francese, numero 30 del ranking Atp e nona testa di serie del tabellone, ha gestito il match con continuità, impedendo all’azzurro di rientrare davvero in corsa nei momenti decisivi dei due set.

Con questo successo Arthur Fils conquista la semifinale del torneo catalano, dove sfiderà il vincente del confronto tra Cameron Norrie e Jodar.