Alex Duong morto a 42 anni, l'attore di Blue Bloods stroncato da un raro tumore

Alex Duong è morto a 42 anni per un raro tumore aggressivo dopo oltre un anno di malattia. Ricoverato d’urgenza a Santa Monica, l’attore ha salutato la famiglia prima di spegnersi, lasciando la moglie e una figlia di cinque anni.

È morto a 42 anni Alex Duong, attore noto al pubblico televisivo per il ruolo di Sonny Le nella serie Blue Bloods. Era ricoverato al St. John’s Hospital di Santa Monica dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni. Accanto a lui, negli ultimi momenti, la moglie Christina e la loro bambina di cinque anni.

Da oltre un anno combatteva contro un tumore raro e particolarmente aggressivo, un rabdomiosarcoma alveolare che colpisce i tessuti molli. La malattia aveva iniziato a manifestarsi con segnali sempre più evidenti negli ultimi mesi, fino al ricovero d’urgenza che si è concluso con uno shock settico fatale.

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Secondo quanto riferito da persone vicine alla famiglia, Duong è rimasto lucido fino alla fine. Ha avuto il tempo di salutare i suoi cari prima di morire, circondato dall’affetto dei familiari più stretti.

Una carriera tra televisione e palcoscenico

Originario di Dallas, Alex Duong aveva inizialmente intrapreso studi in medicina, ma aveva poi deciso di dedicarsi alla recitazione. Nel corso degli anni si era fatto strada nel mondo dello spettacolo, alternando ruoli televisivi alla stand-up comedy.

Era una presenza fissa al Comedy Store di Los Angeles, dove si esibiva regolarmente. In televisione aveva preso parte a diverse produzioni, tra cui Dexter, Tutti odiano Chris, Febbre d’amore e Pretty Little Liars, costruendo una carriera solida e riconoscibile.

Dopo la diagnosi, amici e colleghi si erano mobilitati per sostenerlo. L’amica Hilarie Steele aveva avviato una raccolta fondi per coprire le spese mediche, mentre nell’agosto scorso era stato organizzato un evento benefico per aiutare la famiglia ad affrontare il lungo percorso di cure.