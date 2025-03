Deva Cassel: dalla moda al ruolo di Angelica nella serie Netflix Il Gattopardo

Deva Cassel, nata a Roma il 12 settembre 2004, è figlia dell'attrice italiana Monica Bellucci e dell'attore francese Vincent Cassel. Cresciuta tra Parigi e Rio de Janeiro, parla fluentemente cinque lingue, tra cui francese e italiano.

La sua carriera nel mondo della moda inizia nel 2019, quando diventa testimonial per Dolce & Gabbana, promuovendo il profumo "Dolce Shine". Successivamente, nel 2021, rappresenta "Dolce Rose" e appare sulle copertine di riviste come Vogue, Elle e Harper’s Bazaar. Nel marzo 2024, diventa ambasciatrice per Christian Dior.

Nel 2023, Deva debutta come attrice nel film italiano "La bella estate" di Laura Luchetti, tratto dall'omonimo romanzo di Cesare Pavese. Nel 2024, presta la voce al personaggio di Ennui nel film d'animazione "Inside Out 2".

Il 5 marzo 2025, Netflix rilascia la serie "Il Gattopardo", adattamento del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, dove Deva interpreta Angelica Sedàra. Il ruolo era stato precedentemente interpretato da Claudia Cardinale nel film del 1963 diretto da Luchino Visconti. Deva ha dichiarato di non essersi ispirata al lavoro della Cardinale, preferendo affidarsi alla visione dei registi per la sua interpretazione.

Durante le riprese de "Il Gattopardo", Deva inizia una relazione con l'attore Saul Nanni, che nella serie interpreta Tancredi Falconeri. I due hanno ufficializzato la loro relazione sfilando insieme sul red carpet della première mondiale della serie a Roma.

La serie "Il Gattopardo" è ambientata nella Sicilia del XIX secolo, durante i moti del 1860, e racconta le vicende del principe di Salina e della sua famiglia in un periodo di grandi cambiamenti sociali. Oltre a Deva Cassel e Saul Nanni, il cast comprende Kim Rossi Stuart nel ruolo di Don Fabrizio Corbera e Benedetta Porcaroli in quello di Concetta.

La serie è disponibile su Netflix dal 5 marzo 2025.