Sarzana, uccide un gatto nel parco e prova a cucinarlo, fermato e denunciato

Un uomo di origine nigeriana ha ucciso un gatto in un parco pubblico a Sarzana e ha tentato di cucinarlo, scatenando l’allarme dei presenti che hanno chiamato i carabinieri.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio nel quartiere Crociata, a Sarzana, in provincia di La Spezia. Un uomo, secondo quanto ricostruito, ha catturato e ucciso un gatto all’interno dell’area verde dedicata al comandante partigiano Flavio “Walter” Bertone, iniziando poi a prepararlo per cucinarlo.

La scena non è passata inosservata. Alcuni passanti, colpiti da quanto stava accadendo, hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti in breve tempo sul posto, bloccando l’uomo e interrompendo l’azione.

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L’uomo è stato identificato e denunciato. L’episodio ha suscitato reazioni anche a livello istituzionale. L’assessore alla Sicurezza Stefano Torri ha definito quanto accaduto un gesto inaccettabile, parlando di un fatto grave che non può trovare spazio nella convivenza civile.

Lo stesso assessore ha richiamato l’attenzione sulla situazione del parco di Crociata, spiegando che l’amministrazione sta portando avanti un percorso per migliorare la gestione dell’area, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, ordine e una frequentazione più positiva da parte dei cittadini.