Napoli: 43enne denunciato per decapitazione di quattro piccioni nel parco cittadino

A Casoria, in provincia di Napoli, i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 43 anni con l'accusa di uccisione di animali. L'individuo avrebbe catturato e decapitato quattro piccioni, abbandonandone i corpi all'ingresso della villa comunale. La segnalazione è partita da un passante che ha rinvenuto le carcasse degli uccelli nel parco. Le forze dell'ordine, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno identificato il responsabile dell'atto.

Infortunio per David Neres: l'attaccante del Napoli rischia di saltare la sfida con l'Inter - Il Napoli dovrà fare a meno di David Neres per almeno tre settimane. L'attaccante brasiliano ha riportato una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia sinistra durante il finale della partita contro l'Udinese. Gli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno confermato l'entità dell'infortunio.

Agguato mortale a Napoli: 33enne ucciso a colpi di pistola - Un uomo di 33 anni, Antonio Esposito, già noto alle forze dell'ordine, è stato vittima di un agguato mortale a Napoli. L'episodio è avvenuto in via Carbonara, all'interno di un circolo ricreativo. Esposito è stato colpito da un proiettile al fianco sinistro.

Napoli-Juventus 2-1: Anguissa e Lukaku trascinano gli azzurri alla rimonta al Maradona - Il Napoli guidato da Antonio Conte supera in rimonta la Juventus 2-1 allo stadio Maradona nella gara valida per la 22ª giornata di Serie A. Dopo il vantaggio iniziale del nuovo acquisto bianconero Kolo Muani, gli azzurri ribaltano il risultato con un colpo di testa di Anguissa e un rigore trasformato da Lukaku, portandosi a 53 punti in classifica, a +6 sull'Inter, che però ha due partite in meno.