Milano, Finanziere ubriaco percorre 10 km contromano sull'A8: fermato e denunciato

Nella notte tra il 18 e il 19 novembre 2024, un finanziere in servizio nella provincia di Varese ha percorso circa 10 chilometri contromano sull'autostrada A8, mettendo in grave pericolo la sicurezza stradale. L'episodio ha avuto inizio quando il Centro Operativo Autostradale di Milano ha ricevuto segnalazioni riguardanti un veicolo che procedeva in senso opposto alla normale direzione di marcia.

Le pattuglie della Polizia Stradale di Busto Arsizio-Olgiate Olona sono intervenute prontamente, riuscendo a intercettare e fermare il veicolo in sicurezza presso la barriera autostradale Milano Nord, nel comune di Rho. Fortunatamente, non si sono verificati incidenti durante il tragitto contromano.

Al momento del controllo, il conducente presentava evidenti sintomi di ebbrezza alcolica. Sottoposto all'etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico superiore di oltre tre volte il limite legale consentito. L'uomo, identificato come un militare della Guardia di Finanza, è stato denunciato all'autorità giudiziaria di Milano per guida in stato di ebbrezza. La sua patente è stata immediatamente ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

Jamiroquai in tour nel 2025: unica data italiana a Milano - I Jamiroquai, iconica band britannica guidata da Jay Kay, annunciano il loro ritorno sulle scene musicali con il "The Heels of Steel Tour" nel 2025. Dopo sei anni di assenza, il gruppo intraprenderà una tournée europea che includerà un'unica data italiana: il 13 novembre 2025 all'Unipol Forum di Milano.

ATP Finals in Italia fino al 2030: accordo prolungato, possibile staffetta Torino-Milano - Le Nitto ATP Finals resteranno in Italia fino al 2030. L'annuncio è stato dato dal presidente dell'ATP, Andrea Gaudenzi, durante la cerimonia di premiazione dell'edizione 2024 all'Inalpi Arena di Torino, subito dopo la vittoria di Jannik Sinner contro Taylor Fritz.

Qualità della vita in Italia: Milano al vertice, Caltanissetta in coda - Milano si conferma al primo posto nella classifica sulla qualità della vita per il 2024, seguita da Bolzano e Monza e della Brianza. Questo è quanto emerge dalla 26ª edizione dell'indagine annuale condotta da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma.