Fiorello chiama Giorgia Meloni in diretta radio e riceve un messaggio a sorpresa

Fiorello chiama Giorgia Meloni in diretta radio per dimostrare di avere il suo numero, ma la premier non risponde subito e invia un messaggio. Lo showman legge tutto in onda e replica con un vocale, tra sorpresa e ironia.

Durante la puntata odierna de La Pennicanza, Fiorello ha deciso di mettere alla prova la curiosità del pubblico telefonando in diretta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il telefono, inizialmente, ha squillato senza ottenere risposta, lasciando lo studio in attesa.

Pochi istanti dopo, però, è arrivata una replica inattesa. La premier ha inviato un messaggio scritto: "Non posso rispondere, che succede?". Fiorello, visibilmente sorpreso, ha letto il testo ad alta voce, confermando così il contatto diretto con la leader del governo.

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Lo showman ha quindi risposto con un vocale, spiegando il motivo della chiamata: voleva semplicemente dimostrare di avere davvero il numero della presidente e rivolgerle un saluto in diretta. Ha aggiunto, con tono scherzoso, un riferimento alla situazione internazionale e a Donald Trump.

Nel frattempo, Fabrizio Biggio ha colto l’occasione per invitare Meloni a inviare un messaggio vocale alla trasmissione. Fiorello ha chiuso il siparietto con una battuta rivolta alla premier, chiedendo ironicamente di salutare Zelensky, tra le risate e gli applausi del pubblico presente in studio.