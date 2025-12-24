Natale, messaggio di Giorgia Meloni agli italiani: orgoglio per identità e radici

Giorgia Meloni rivolge un messaggio agli italiani per le festività natalizie, sottolineando l’importanza delle radici e dell’unità. Un pensiero che abbraccia chi è in famiglia, al lavoro o attraversa momenti diversi, con l’augurio di serenità per tutti.

Un pensiero rivolto a tutti, senza distinzioni, per le festività natalizie. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affidato a un videomessaggio i suoi auguri, includendo chi trascorre il Natale in famiglia, chi è impegnato al lavoro, chi vive giorni sereni e chi affronta un momento difficile, ma anche chi cerca semplicemente un attimo di quiete. Un saluto che abbraccia l’intero Paese e che richiama il significato più profondo del Santo Natale.

Nel suo intervento, la premier è tornata su un concetto espresso anni fa, ribadendo il valore simbolico del presepe. Un’immagine che, secondo Meloni, non impone nulla ma racconta una storia e conserva principi fondamentali. Il presepe, ha spiegato, rafforza le radici culturali e trasmette un senso di continuità, ricordando che una comunità consapevole della propria storia affronta senza timori sia il dialogo sia il futuro.

Leggi anche Manovra, protesta in Senato: Pd con cartelli Voltafaccia Meloni, M5S mostra l'opuscolo Tre anni di tasse

Il riferimento ai simboli natalizi va oltre la dimensione religiosa. Anche per chi non crede, ha sottolineato la presidente del Consiglio, questi elementi parlano di dignità, responsabilità, rispetto per la vita e attenzione verso le persone più fragili. Valori che hanno contribuito a formare l’identità collettiva e che, a suo avviso, non dovrebbero essere accantonati per conformismo o per paura.

Da qui l’invito agli italiani a custodire la propria identità e a riconoscere il messaggio universale di amore e pace che accompagna il Natale. Un richiamo a vivere questi giorni come un tempo di raccoglimento e di fiducia, mantenendo lo sguardo rivolto in avanti senza dimenticare chi ha bisogno di sostegno e senza perdere consapevolezza di ciò che si è.