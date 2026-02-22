Sanremo 2026, Carlo Conti chiama Giorgia Cardinaletti per la finale in diretta al Tg1

Carlo Conti sorprende Giorgia Cardinaletti con una proposta in diretta al Tg1 e la chiama sul palco di Sanremo per la finale. La giornalista, inizialmente spiazzata, accetta l’invito accanto a Laura Pausini.

Carlo Conti ha scelto un modo insolito per annunciare una novità della finale di Sanremo 2026. Durante un collegamento al Tg1 delle 20, il direttore artistico ha rivolto una proposta inaspettata a Giorgia Cardinaletti, coinvolgendola direttamente davanti al pubblico.

La giornalista era in collegamento per il consueto spazio dedicato al Festival quando Conti le ha chiesto, senza preavviso, di affiancarlo sul palco dell’Ariston nell’ultima serata. L’idea nasce dal fatto che Cardinaletti sarà già a Sanremo per i servizi del Tg1 e terminerà il suo intervento poco prima dell’inizio della finale.

Leggi anche: Sanremo 2026, Carlo Conti svela il cast: tre donne al PrimaFestival, Gazzoli sul palco e apertura al futuro

Colta di sorpresa, la conduttrice ha reagito con stupore, chiedendo se si trattasse di uno scherzo. Dopo un momento di esitazione, ha comunque accettato l’invito, pur ammettendo di non avere parole per descrivere l’emozione del momento.

Sabato 28 febbraio, dunque, Cardinaletti salirà sul palco insieme a Conti e a Laura Pausini, già annunciata tra i volti della serata conclusiva del Festival.

Nel corso dello stesso collegamento, Conti ha anche anticipato alcuni riconoscimenti previsti per l’edizione al via il 24 febbraio. I premi alla carriera saranno assegnati a Fausto Leali, Mogol e Caterina Caselli, tre nomi storici della musica italiana.