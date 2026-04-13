Alcaraz sfida Sinner per il numero 1, decisivo il torneo di Barcellona

Carlos Alcaraz prepara il ritorno al numero 1 dopo la sconfitta con Sinner a Montecarlo, deciso a vincere il torneo di Barcellona per riprendersi la vetta del ranking con un margine minimo di punti.

Carlos Alcaraz riparte dalla delusione di Montecarlo con un obiettivo chiaro: tornare subito in cima alla classifica Atp. Dopo la finale persa contro Jannik Sinner, lo spagnolo ha ceduto il primato mondiale, ma può recuperarlo già nel prossimo appuntamento sulla terra battuta.

Il palcoscenico sarà quello dell’Atp 500 di Barcellona, dove Alcaraz si presenta come prima testa di serie. Alla vigilia del debutto, il tennista ha spiegato di avere ben presente la posta in gioco: per riconquistare il numero 1 deve arrivare fino in fondo e alzare il trofeo.

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“È una motivazione in più”, ha detto Alcaraz, sottolineando come la sfida con Sinner renda tutto ancora più stimolante. Lo spagnolo ha ribadito di voler restare concentrato sul proprio gioco e continuare a crescere, senza distrazioni legate alla classifica.

La matematica è semplice: in caso di vittoria in Catalogna, Alcaraz salirebbe a 13.410 punti, superando di appena dieci lunghezze i 13.400 dell’azzurro. Un margine minimo che conferma quanto la corsa al vertice sia ancora apertissima.

Il torneo di Barcellona diventa così uno snodo cruciale nella rivalità tra i due, con Alcaraz pronto a sfruttare subito l’occasione per riprendersi il primato mondiale.