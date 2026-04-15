Maltempo a Roma, bomba d'acqua e grandine paralizzano la città il 15 aprile

Un violento temporale ha colpito Roma il 15 aprile 2026 a causa di una perturbazione improvvisa, scaricando pioggia intensa e grandine su diversi quartieri con strade allagate e traffico in tilt.

Un improvviso peggioramento del meteo ha investito Roma nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile 2026. Un rovescio particolarmente intenso, accompagnato da grandine, ha colpito la città causando allagamenti diffusi e pesanti rallentamenti alla circolazione.

Le criticità si sono registrate in più zone della Capitale. Tra le aree coinvolte figurano piazza Istria, il quartiere Parioli, l’Appio con via Macedonia e via Galazia, oltre alla zona di Monteverde tra via di Donna Olimpia e via dei Quattro Venti. Disagi anche nel centro storico, in particolare lungo via delle Terme di Traiano.

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Nel quartiere Prati, in via Ennio Quirino Visconti, un albero è crollato al suolo, rendendo necessario l’intervento della polizia locale. Le pattuglie sono state impegnate anche nella gestione della viabilità in diversi punti della città, già sotto pressione per il traffico congestionato.

Nel cuore della città, le operazioni sono risultate più complesse per la contemporanea presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita istituzionale. La gestione del traffico ha richiesto un coordinamento costante tra le forze dell’ordine e i servizi di emergenza.

Secondo le previsioni meteo, la fase instabile proseguirà fino a mercoledì con alternanza di piogge e schiarite. Da giovedì è atteso un miglioramento, con il ritorno del sole e temperature in aumento fino a 24-25 gradi.

Per la giornata di mercoledì 15 aprile si registrano valori tra 14 e 23 gradi, con cielo variabile e possibili piovaschi nel pomeriggio. Giovedì 16 aprile si prevede un clima più stabile, con minime di 13 gradi e massime fino a 24, accompagnate da venti deboli.

Venerdì 17 aprile si prospetta un quadro più stabile, con cielo poco nuvoloso e temperature in ulteriore rialzo, fino a toccare i 26 gradi nelle ore più calde della giornata.