Maltempo a Roma: nubifragio e strade sommerse dall'acqua

Un forte temporale sta interessando Roma, con piogge intense e strade allagate. La situazione ha causato rallentamenti al traffico e disagi nella mobilità quotidiana in diversi quartieri della città.

Un violento sistema temporalesco sta colpendo Roma fin dalle prime ore della notte tra domenica e lunedì, provocando piogge torrenziali e vaste aree urbane trasformate in specchi d’acqua. Diverse arterie cittadine risultano completamente allagate e il traffico è pesantemente rallentato in vari quartieri della capitale, con forti disagi alla mobilità quotidiana.

Le intense precipitazioni hanno fatto innalzare rapidamente i livelli delle acque nei sottopassi e nei punti bassi della città, costringendo gli automobilisti a procedere a passo d’uomo in molte zone, tra cui anche lo svincolo autostradale della diramazione Roma Sud della A1, reso quasi impraticabile dall’esondazione di un corso d’acqua.

Leggi anche Maltempo a Roma: Aniene fuori dall'alveo a Ponte Mammolo, scatta l'evacuazione preventiva

I Vigili del fuoco sono intervenuti più volte durante la notte su chiamata dei residenti: un caso particolarmente critico si è verificato a Trigoria, dove due giovani donne di 21 e 24 anni sono state tratte in salvo da un’abitazione seminterrata invasa dall’acqua, che aveva raggiunto livelli tali da impedire l’uscita senza assistenza.

Oltre agli allagamenti, sul territorio romano si registrano anche alberi caduti che complicano ulteriormente la circolazione stradale in alcuni punti della città, con le squadre di emergenza impegnate a rimuovere gli ostacoli e ripristinare condizioni di sicurezza.

La pioggia persistente sta alimentando una situazione di emergenza diffusa che ha richiesto numerosi interventi di soccorso e continua a creare criticità per cittadini e automobilisti, con possibili aggiornamenti nelle prossime ore in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.