Aryna Sabalenka e il tennis che le ha salvato la vita dopo la crisi del 2022

Aryna Sabalenka racconta come il tennis le abbia salvato la vita dopo la morte del padre e durante la crisi del 2022, quando il servizio smise di funzionare. La numero uno ha trovato nella disciplina una via per non crollare.

In campo domina con potenza e aggressività, ma fuori dal circuito Aryna Sabalenka ha dovuto imparare a gestire lati molto diversi del suo carattere. La numero uno del ranking mondiale convive con un’energia che sente il bisogno di incanalare, senza oltrepassare limiti che potrebbero trasformarla. Per questo immagina, anche in futuro, attività come la boxe o persino la moda, mondi lontani ma utili a mantenere un equilibrio personale.

Il tennis è arrivato nella sua vita quasi per caso, grazie al padre, ex giocatore di hockey. La sua morte prematura, a soli 43 anni, ha segnato profondamente la carriera e la crescita della tennista. In quel momento difficile, la routine degli allenamenti e degli impegni sportivi si è rivelata una ancora di salvezza. Il lavoro quotidiano le ha permesso di affrontare il dolore senza esserne sopraffatta, alternando momenti di concentrazione a quelli in cui lasciarsi andare alle emozioni.

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Il periodo più complicato è arrivato nel 2022, quando il suo gioco ha improvvisamente perso solidità. Il servizio, fondamentale nel suo stile, ha smesso di funzionare, mettendola davanti a una crisi inattesa. La difficoltà tecnica si è trasformata presto in un problema mentale, fino a farle considerare l’idea di smettere. La sensazione di non riuscire più a fare ciò che aveva sempre fatto ha reso quel momento uno dei più duri della sua carriera.

Riprendersi da quella fase ha richiesto tempo e forza mentale. Sabalenka ha dovuto ricostruire fiducia e automatismi, affrontando ogni partita come una prova personale. Oggi, tornata al vertice, continua a considerare il tennis non solo una professione, ma uno strumento indispensabile per mantenere stabilità e controllo nella propria vita.