Aryna Sabalenka attacca i coach troppo autoritari: Non sanno nulla, dovrebbero lasciare il tennis

Aryna Sabalenka, attuale numero uno del tennis femminile, ha scatenato una polemica contro i coach autoritari, sostenendo che dovrebbero lasciare il tennis. Dopo la vittoria al Roland Garros, la campionessa bielorussa ha condiviso esperienze personali di coaching negativo, evidenziando l'importanza di un approccio più positivo e motivante per il successo degli atleti.

Aryna Sabalenka, attuale numero uno del mondo nel tennis femminile, ha lanciato un duro attacco contro gli allenatori che adottano metodi oppressivi e demotivanti. Dopo la vittoria al terzo turno del Roland Garros contro Olga Danilovic, la campionessa bielorussa ha condiviso esperienze personali di coaching negativo, esprimendo la necessità di un cambiamento radicale nell'approccio all'allenamento.

Critiche ai metodi di coaching autoritari

In conferenza stampa, Sabalenka ha raccontato di aver subito in passato commenti denigratori da parte di alcuni allenatori, che mettevano in dubbio le sue capacità e intelligenza. "Mi dicevano che non ero abbastanza intelligente, che ero stupida e che non ce l'avrei mai fatta", ha dichiarato. Nonostante ciò, ha utilizzato queste critiche come motivazione per dimostrare il contrario.

Un messaggio chiaro agli allenatori

Leggi anche WTA Finals: Jasmine Paolini sconfitta da Aryna Sabalenka

La tennista ha lanciato un messaggio diretto a coloro che adottano metodi di coaching dannosi: "Voglio dire loro di lasciare il loro lavoro, perché onestamente penso che non sappiano nulla e farebbero meglio a smettere per non danneggiare altri atleti". Sabalenka sottolinea l'importanza di un ambiente di allenamento positivo e costruttivo per il successo degli sportivi.

Una carriera ricca di successi

Nonostante le difficoltà incontrate, Sabalenka ha costruito una carriera impressionante. Ha conquistato tre titoli del Grande Slam — due Australian Open consecutivi nel 2023 e 2024, e lo US Open nel 2024 — oltre a 20 titoli nel circuito WTA. Attualmente, ha guadagnato quasi 35 milioni di dollari in premi, consolidando il suo status di leader nel tennis femminile.

Un appello per un cambiamento nel tennis

Le dichiarazioni di Sabalenka evidenziano la necessità di rivedere i metodi di coaching nel tennis, promuovendo un approccio che valorizzi e supporti gli atleti. La sua esperienza personale serve da monito per l'intero settore, affinché si crei un ambiente più sano e motivante per le future generazioni di tennisti.