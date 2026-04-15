Gianni Morandi e i figli Marianna e Marco tra severità e ironia in famiglia

Gianni Morandi raccontato dai figli Marianna e Marco tra ricordi familiari e cambiamenti nel tempo. Durante un’intervista tv emerge il lato più rigoroso del cantante e il legame oggi più leggero, fatto anche di ironia.

Marianna e Marco Morandi hanno ripercorso in televisione il loro rapporto con il padre Gianni Morandi, soffermandosi sugli anni dell’infanzia e sull’evoluzione del legame nel tempo. Oggi descrivono un clima familiare più disteso, segnato da battute e autoironia, ma ricordano bene l’educazione ricevuta, improntata su regole precise.

Durante l’intervista, i due fratelli hanno rievocato episodi della loro crescita insieme. Marianna racconta di quando, da bambina, considerava Marco quasi un gioco, trattandolo come un bambolotto. Lui invece ricorda le notti in cui veniva svegliato per giocare, episodi che restituiscono uno spaccato domestico semplice e quotidiano.

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Con il passare degli anni, il rapporto con il padre si è trasformato. Se da piccoli lo percepivano come una figura molto severa e rigida, oggi lo vedono più incline a scherzare, spesso proprio a loro spese. Rimane però il rispetto per quei principi che hanno segnato la loro educazione e che continuano a riconoscere come fondamentali.

Marco, oggi padre di tre figli, ammette di ritrovarsi a usare gli stessi toni e le stesse modalità educative che aveva ricevuto. Nei rimproveri ai suoi ragazzi rivede il comportamento del padre, segno di un’eredità familiare che si è trasmessa nel tempo.

I due fratelli hanno parlato anche della loro famiglia allargata e del legame con il fratello minore Pietro, conosciuto nel mondo della musica come Tredici Pietro. Tra i ricordi più intensi, Marco cita il duetto tra il padre e Pietro sul palco del Festival di Sanremo, un momento che li ha colpiti per la forte emozione mostrata da Gianni Morandi, con la voce incrinata davanti al pubblico.