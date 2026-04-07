Marianna Morandi racconta Gianni Morandi tra famiglia, palco e ricordi privati

Marianna Morandi racconta il rapporto con Gianni Morandi e il desiderio del cantante di restare sul palco fino alla fine. Nel racconto emerge anche la Pasqua in famiglia e il legame tra generazioni.

Marianna Morandi è stata ospite in televisione per parlare del legame con il padre Gianni Morandi, intrecciando ricordi personali e momenti recenti della vita familiare. Durante l’intervista ha descritto un uomo profondamente legato al suo lavoro, con una determinazione che non si è mai affievolita nel tempo.

Tra gli aspetti più intimi emersi, la volontà del cantante di non abbandonare mai la scena. Marianna ha spiegato che il padre desidera continuare a esibirsi fino alla fine della sua vita, vivendo il palco come parte essenziale della propria identità e quotidianità.

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Nel corso del racconto è tornata anche sul duetto visto al Festival tra Gianni e il figlio Tredici Pietro. Quel momento, ha detto, è stato carico di emozione, soprattutto per la fatica mostrata dal padre durante l’esibizione. Più che la performance in sé, ciò che le è rimasto è il significato affettivo di quel gesto condiviso tra padre e figlio.

Non è mancato un riferimento alla recente Pasqua trascorsa insieme. La famiglia si è riunita quasi al completo, con qualche assenza tra fratelli e figli. Marianna ha sottolineato come Tredici Pietro abbia un rapporto più spontaneo con i più giovani, complice la vicinanza di età, pur restando saldo l’affetto verso tutti i familiari.

Infine, ha ricordato il lato più rigoroso del padre, cresciuto in un’epoca in cui l’educazione seguiva regole più rigide. Ha descritto Gianni Morandi come un genitore severo, soprattutto quando i figli si avvicinavano allo stesso percorso artistico, con aspettative alte e disciplina costante.