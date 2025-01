Anticipazioni Domenica In: Gianni Morandi, Paola Minaccioni e Pierpaolo Pretelli tra gli ospiti del 26 gennaio

Oggi, domenica 26 gennaio 2025, "Domenica In" torna su Rai1 e Rai Italia dalle 14:00 alle 17:10, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma, condotta da Mara Venier. La puntata si apre con Gianni Morandi, che ripercorre i momenti salienti della sua carriera e si esibisce con la chitarra in alcuni dei suoi successi, tra cui "C'era un ragazzo", "Scende la pioggia" e "Banane e lampone". Presenta inoltre il nuovo singolo "L'attrazione", scritto per lui da Jovanotti.

Paola Minaccioni, attrice poliedrica, presenta il suo nuovo spettacolo teatrale "Elena, la matta", ispirato a una storia vera, attualmente in tour nei teatri italiani.

Pierpaolo Pretelli condivide l'emozione di essere diventato padre del piccolo Kian, nato due settimane fa dalla compagna Giulia Salemi. Si esibisce in studio con alcuni ballerini in un numero tratto dallo spettacolo "Rocky - The Musical".

La puntata si conclude con Monsignor Domenico Sorrentino, Arcivescovo di Assisi, che parla della prossima beatificazione di Carlo Acutis.

"Domenica In" offre oggi un mix di musica, teatro e approfondimenti religiosi, con ospiti di rilievo del panorama italiano.

