Cesena, ragazza di 23 anni denuncia violenza di gruppo durante una festa

A Cesena una giovane di 23 anni ha denunciato una violenza di gruppo avvenuta durante una festa privata, dopo aver assunto sostanze. La ragazza sostiene di essere stata abusata da più persone e ripresa con diversi telefoni.

Una serata tra conoscenti si è trasformata in un episodio gravissimo a Cesena, dove una giovane di 23 anni ha raccontato ai carabinieri di essere stata vittima di abusi sessuali da parte di più persone. I fatti risalgono ai primi giorni di aprile e si sarebbero svolti in una casa di campagna, lontana dal centro abitato.

Secondo quanto riferito dalla ragazza, durante la festa sarebbero state consumate sostanze stupefacenti come hashish e cocaina. In quello stato di alterazione, la giovane avrebbe subito un primo abuso da parte di uno dei presenti, seguito poi da altri rapporti forzati da parte degli altri partecipanti, tutti di età compresa tra i 19 e i 25 anni.

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Dopo quanto accaduto, la 23enne si è presentata al pronto soccorso, dove i medici hanno rilevato lesioni compatibili con una violenza, giudicate guaribili in circa dieci giorni. Da quel momento è partita la denuncia che ha avviato l’intervento dei carabinieri della Compagnia locale.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Forlì, si concentra ora sull’analisi dei dispositivi elettronici sequestrati. I militari hanno acquisito quindici telefoni cellulari per verificare la presenza di eventuali video che potrebbero confermare la versione della vittima e chiarire il ruolo dei singoli indagati.

Al momento sono sette i giovani iscritti nel registro degli indagati per violenza sessuale di gruppo. Uno di loro, anche lui 23enne, è stato arrestato per altri reati emersi durante le perquisizioni: in casa aveva oltre mezzo chilo di hashish, circa 30 grammi di cocaina e munizioni detenute illegalmente. Durante l’intervento avrebbe tentato di disfarsi di parte della droga gettandola in un fiume.

Le forze dell’ordine hanno eseguito controlli e perquisizioni anche nelle abitazioni degli altri coinvolti. Gli investigatori non escludono ulteriori provvedimenti nei prossimi giorni, in base ai risultati delle analisi sui materiali sequestrati.