Roma : Morto a 19 anni durante una festa di compleanno

I pubblici ministeri stanno indagando sulla morte di, per omicidio colposo. Nel mirino la struttura che ha ospitato la festa, l', immerso nello storico Parco degli Acquedotti, l'ipotesi: «Serbatoio poco illuminato».

Secondo gli inquirenti era presente il bagnino che avrebbe dovuto sorvegliare la piscina il 27 giugno, ma sarebbe intervenuto in ritardo, secondo il Messaggero. Zhu, di origine cinese ma di Avezzano, si sarebbe tuffato in una parte poco illuminata della piscina, dettaglio importante che rendeva difficile rendersi subito conto di quanto stava accadendo.

Proprio per questo si potrebbero ridurre le colpe del responsabile della sicurezza, mentre la responsabilità principale verrebbe attribuita al gestore della struttura. Secondo le ricostruzioni quella sera d'estate si festeggiava un 18° compleanno. Una festa come tante, con musica, aperitivi e una piscina ad uso esclusivo dei festaioli. Così, mentre i presenti facevano il bagno, Zhu si tuffò per unirsi a loro e in pochi istanti annegò.

Quando uno dei presenti si è accorto che il corpo del 19enne galleggiava senza vita nell'acqua, era già troppo tardi. Il bagnino ha cercato di soccorrerlo e ha allertato il 118, ma non c'è stato nulla da fare. Il sospetto iniziale era che il ragazzo potesse avere un malore e anche che la piscina, profonda due metri, non fosse fruibile dai clienti visto che la festa si era svolta di notte. Un'ipotesi superata: le autorizzazioni sembrano essere state regolari e c'era un bagnino incaricato di garantire l'incolumità dei clienti.

Ora le indagini mirano a chiarire se il soccorritore sia stato negligente, oppure se, come hanno raccontato alcuni dei presenti, la vasca fosse effettivamente poco illuminata nel punto in cui si è tuffato il diciannovenne.

