Gemelli di 23 anni morti folgorati a Magione durante una battuta di caccia

Luca Bianchi | 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco e Giacomo Fierloni sono morti a 23 anni a Magione dopo aver toccato per errore un cavo dell’alta tensione con un tubo metallico. I due gemelli erano usciti in serata per raggiungere un capanno agricolo in una zona boschiva.

Magione
Gemelli di 23 anni morti folgorati a Magione durante una battuta di caccia

Tragedia nella notte di martedì 21 aprile in località La Goga, nel territorio comunale di Magione, dove hanno perso la vita i gemelli Francesco e Giacomo Fierloni, entrambi di 23 anni. I due giovani, studenti e appassionati di caccia, erano usciti di casa intorno alle 20 con l’obiettivo di raggiungere un capanno agricolo.

Secondo le prime ricostruzioni, i fratelli si trovavano in una zona boschiva isolata quando, intorno alle 23, si è verificato l’incidente. Avevano con sé un lungo tubo telescopico in carbonio e alluminio, utilizzato per rimuovere alcuni volatili. Durante le operazioni, l’attrezzo avrebbe toccato accidentalmente i cavi dell’alta tensione collegati a un traliccio nelle vicinanze.

Il contatto ha generato una scarica elettrica potentissima che non ha lasciato scampo ai due ragazzi. L’area, difficile da raggiungere, ha complicato anche l’arrivo dei soccorsi e le successive operazioni di recupero.

A lanciare l’allarme è stata la famiglia, preoccupata per il mancato rientro. Intorno a mezzanotte il padre, insieme a un altro figlio e a un familiare, ha raggiunto la zona trovando i corpi senza vita. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza l’area e consentire il recupero delle salme, reso complesso dalla conformazione del terreno. Nel frattempo, i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Gli investigatori propendono per un incidente accidentale, legato al contatto tra il tubo metallico e i cavi elettrici. La notizia ha colpito profondamente la comunità locale, che ricorda i due giovani come ragazzi conosciuti e legati alla vita all’aria aperta.

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