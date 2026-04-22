Gemelli di 23 anni morti folgorati a Magione durante una battuta di caccia

Francesco e Giacomo Fierloni sono morti a 23 anni a Magione dopo aver toccato per errore un cavo dell’alta tensione con un tubo metallico. I due gemelli erano usciti in serata per raggiungere un capanno agricolo in una zona boschiva.

Tragedia nella notte di martedì 21 aprile in località La Goga, nel territorio comunale di Magione, dove hanno perso la vita i gemelli Francesco e Giacomo Fierloni, entrambi di 23 anni. I due giovani, studenti e appassionati di caccia, erano usciti di casa intorno alle 20 con l’obiettivo di raggiungere un capanno agricolo.

Secondo le prime ricostruzioni, i fratelli si trovavano in una zona boschiva isolata quando, intorno alle 23, si è verificato l’incidente. Avevano con sé un lungo tubo telescopico in carbonio e alluminio, utilizzato per rimuovere alcuni volatili. Durante le operazioni, l’attrezzo avrebbe toccato accidentalmente i cavi dell’alta tensione collegati a un traliccio nelle vicinanze.

Il contatto ha generato una scarica elettrica potentissima che non ha lasciato scampo ai due ragazzi. L’area, difficile da raggiungere, ha complicato anche l’arrivo dei soccorsi e le successive operazioni di recupero.

A lanciare l’allarme è stata la famiglia, preoccupata per il mancato rientro. Intorno a mezzanotte il padre, insieme a un altro figlio e a un familiare, ha raggiunto la zona trovando i corpi senza vita. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza l’area e consentire il recupero delle salme, reso complesso dalla conformazione del terreno. Nel frattempo, i carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Gli investigatori propendono per un incidente accidentale, legato al contatto tra il tubo metallico e i cavi elettrici. La notizia ha colpito profondamente la comunità locale, che ricorda i due giovani come ragazzi conosciuti e legati alla vita all’aria aperta.