Maria Bartiromo tra cittadinanza italiana e intervista a Trump sulle tensioni con Meloni

Maria Bartiromo intervista Donald Trump e riporta tensioni con Giorgia Meloni dopo la guerra in Iran. La giornalista, da poco cittadina italiana per meriti speciali, ha origini siciliane e una lunga carriera nei media Usa.

Maria Bartiromo ha raccolto le dichiarazioni di Donald Trump sui rapporti con Giorgia Meloni, segnati da un raffreddamento dopo la guerra in Iran. Nell’intervista, l’ex presidente degli Stati Uniti ha parlato di un legame cambiato rispetto al passato.

Volto noto della televisione americana, Maria Bartiromo è nata a New York nel settembre 1967 da una famiglia di origini italiane. I nonni materni emigrarono da Agrigento alla fine dell’Ottocento, mentre il ramo paterno arrivò dalla Campania nei primi anni del Novecento. I genitori gestivano un ristorante italiano a Brooklyn.

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Dopo gli studi in economia e giornalismo, ha costruito una carriera solida nei principali network statunitensi. Ha lavorato prima alla CNN, poi alla CNBC, fino al passaggio nel 2014 a Fox News, dove è diventata uno dei volti di riferimento dell’informazione economica e politica.

Nel corso degli anni ha moderato incontri al Forum economico mondiale di Davos e firmato articoli per testate come Financial Times e New York Post. I suoi reportage le sono valsi anche due Emmy Awards.

Con l’ascesa politica di Trump, Bartiromo ha assunto una posizione favorevole all’ex presidente, consolidando un rapporto professionale che prosegue anche oggi attraverso interviste e approfondimenti.

Nel settembre 2025 ha ottenuto la cittadinanza italiana per meriti speciali. Il riconoscimento è stato proposto dal governo italiano e approvato dal Consiglio dei Ministri, che ha evidenziato il contributo della giornalista nel rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti nel corso della sua carriera.