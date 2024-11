Tensioni tra Elon Musk e il Team di Trump: Scontro sulle Nomine

Recenti rapporti dai media statunitensi evidenziano crescenti tensioni tra Elon Musk e il team di consiglieri di Donald Trump. Secondo Axios, la scorsa settimana sarebbe scoppiata una lite tra Musk e Boris Epshteyn, consigliere di lunga data di Trump. Musk avrebbe contestato l'influenza di Epshteyn nel processo di nomina dell'amministrazione, in particolare riguardo alle scelte di Matt Gaetz come Procuratore Generale e William McGinley come Consigliere della Casa Bianca.

La discussione, descritta come una "enorme esplosione", sarebbe avvenuta durante una cena a Mar-a-Lago, con Musk che accusava Epshteyn di divulgare informazioni ai media sulle nomine. Epshteyn avrebbe replicato che Musk non sapeva di cosa stesse parlando.

Queste tensioni riflettono il malcontento tra i consiglieri storici di Trump riguardo alla crescente influenza di Musk nelle decisioni dell'amministrazione. Nonostante ciò, alcuni membri dell'entourage di Trump, tra cui i figli Don Jr. ed Eric, e la nipote Kai, mantengono buoni rapporti con Musk.

