Nuovi autovelox con Intelligenza artificiale nel Sussex, multe e controlli anche dentro l'auto

Dal 13 aprile 2026 la Sussex Police introduce telecamere con intelligenza artificiale per individuare chi guida usando il telefono o senza cintura, puntando a ridurre incidenti legati alla distrazione.

Da lunedì 13 aprile 2026 sulle strade dell’Inghilterra è operativo un nuovo sistema di controllo che sfrutta l’intelligenza artificiale per individuare infrazioni alla guida. A installarlo è stata la Sussex Police, che ha scelto di adottare telecamere evolute in grado di osservare anche l’interno dei veicoli.

Non si tratta di semplici autovelox. I dispositivi, sviluppati dalla società Acusensus, utilizzano immagini ad altissima definizione e un sistema a infrarossi che consente di fotografare con chiarezza l’abitacolo, indipendentemente da luce, pioggia o nebbia. Il sistema lavora senza interruzioni e analizza automaticamente le immagini per individuare due comportamenti precisi, come l’uso del cellulare alla guida e l’assenza della cintura di sicurezza.

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Le sanzioni previste sono severe. Chi viene colto mentre utilizza il telefono al volante rischia una multa di 200 sterline, pari a circa 240 euro, oltre a sei punti sulla patente. Una penalità che può portare alla sospensione della licenza, soprattutto per i neopatentati o per chi ha già accumulato infrazioni. Nei casi di mancato utilizzo della cintura, invece, può essere proposta la partecipazione a un corso di educazione stradale in alternativa alla multa o all’azione legale.

La decisione di introdurre questa tecnologia nasce anche dalle segnalazioni dei cittadini, sempre più preoccupati per i comportamenti distratti al volante. Il capo della polizia del Sussex, Jo Shiner, ha spiegato che le nuove telecamere servono a rafforzare i controlli sul territorio, dove gli agenti non riescono a essere presenti in modo costante. L’obiettivo è monitorare meglio le abitudini di guida e intervenire sui comportamenti più pericolosi.

I dati raccolti negli ultimi mesi mostrano una situazione critica. Nel Sussex si sono registrati 82 incidenti legati all’uso del telefono e 214 persone ferite in episodi in cui non era stata utilizzata la cintura. Entrambi i fattori rientrano tra le cosiddette Fatal Five, le principali cause di incidenti gravi o mortali.

L’iniziativa rientra in un progetto più ampio promosso dall’unità dedicata alla sicurezza stradale, istituita dal commissario Katy Bourne. Il piano prevede l’uso della tecnologia per aumentare i controlli e intervenire prima che si verifichino incidenti. L’obiettivo è estendere la copertura su più aree del territorio e ridurre il numero di comportamenti rischiosi alla guida.

Le autorità invitano anche i cittadini a prestare maggiore attenzione e a intervenire quando notano comportamenti pericolosi tra amici o familiari, ricordando che una distrazione o una semplice negligenza possono avere conseguenze gravi.