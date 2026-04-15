Il Volo contro Bad Bunny, polemica dopo le parole di Boschetto

Ignazio Boschetto critica Bad Bunny durante un’intervista e lo attacca per il suo stile vocale, scatenando polemiche tra i fan dopo un’imitazione in diretta televisiva.

Durante una puntata del programma “Supernova”, Ignazio Boschetto de Il Volo ha espresso senza filtri il suo giudizio su Bad Bunny, mettendo in discussione il successo globale dell’artista portoricano. Lo spunto nasce da una riflessione del conduttore Alessandro Cattelan sullo spettacolo del Super Bowl, apprezzato solo in parte.

Boschetto è intervenuto con toni diretti, criticando la resa vocale del cantante: secondo lui, l’ascolto risulta monotono già dopo pochi minuti. Un commento che ha subito acceso il dibattito, soprattutto per il peso delle parole rivolte a uno degli artisti più seguiti al mondo.

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La situazione si è ulteriormente accesa quando il cantante ha imitato il modo di cantare di Bad Bunny, riproducendo suoni indistinti per sottolinearne lo stile. Anche Cattelan ha partecipato alla parodia, accentuando il tono ironico della scena.

Gianluca Ginoble ha cercato di contenere la situazione, invitando i colleghi a evitare imitazioni di altri artisti. Insieme a Piero Barone ha provato a riequilibrare il discorso, riconoscendo a Bad Bunny capacità imprenditoriali e un ruolo rilevante nel panorama culturale latino.

Nonostante il tentativo di smorzare i toni, le dichiarazioni hanno avuto un forte impatto online. I sostenitori dell’artista hanno reagito duramente, accusando Il Volo di non comprendere le evoluzioni della musica contemporanea e di restare legati a modelli tradizionali.

Nel confronto è emersa anche una riflessione sul cambiamento dei criteri di giudizio nel mondo musicale. Boschetto ha ribadito la sua idea di musica basata sulla tecnica vocale, esprimendo timori per una scena in cui l’immagine rischia di prevalere sul talento.