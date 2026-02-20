Bad Bunny e Gabriela Berlingeri insieme dopo il Super Bowl, nuovi avvistamenti tra Brasile e Argentina

Bad Bunny è stato visto con Gabriela Berlingeri dopo il Super Bowl, alimentando i sospetti su un ritorno insieme. I due sono apparsi complici tra Brasile e Argentina, tra cene riservate e movimenti discreti lontano dai riflettori.

Bad Bunny e Gabriela Berlingeri sono tornati a farsi vedere insieme. I due sono stati fotografati a San Paolo, in Brasile, mentre passeggiavano dopo una cena, senza nascondere una certa sintonia. Un’apparizione che riaccende le voci su un possibile ritorno di fiamma tra il cantante e la stilista.

Per la serata, Bad Bunny ha scelto un look semplice con jeans, cappellino e occhiali scuri. Berlingeri ha optato per un abito lungo color rame con spacco, abbinato a una giacca corta in denim e una grande borsa a quadri. Hanno camminato fianco a fianco, mantenendo un profilo basso ma mostrando complicità nei gesti.

Leggi anche: Bad Bunny e Gabriela Berlingeri di nuovo insieme, cena romantica a Buenos Aires

Il giorno prima erano stati avvistati anche a Buenos Aires. In quell’occasione il cantante ha cercato di passare inosservato con mascherina, felpa e berretto, mentre lei indossava una giacca di pelle marrone con pantaloni coordinati. Durante l’uscita, lui si è fermato a salutare alcuni fan, mentre Berlingeri lo aspettava in auto.

I nuovi incontri arrivano pochi giorni dopo il Super Bowl dell’8 febbraio 2026, dove Bad Bunny si è esibito durante l’intervallo. Proprio in quell’occasione la presenza di Berlingeri aveva già fatto parlare, alimentando i sospetti su un riavvicinamento.

La relazione tra i due era iniziata nel 2017 e si era chiusa nel 2022, tra alti e bassi. In seguito il cantante ha avuto una storia con Kendall Jenner, durata circa un anno e conclusa definitivamente dopo un breve riavvicinamento nel 2024.

Nonostante la fama mondiale, l’artista ha sempre difeso la propria vita privata. In una precedente intervista aveva spiegato di non voler condividere dettagli personali, limitando le spiegazioni alle persone più vicine. Gli ultimi avvistamenti, però, raccontano di una frequentazione ripresa, lontana dai riflettori ma difficile da ignorare.