Sinner trionfa a Montecarlo e festeggia con Laila cantando We are the Champions

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Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Montecarlo battendo Carlos Alcaraz e festeggia con il team e la fidanzata Laila Hasanovic tra piscina e ristorante, dove canta We are the Champions davanti agli amici

Sinner trionfa a Montecarlo e festeggia con Laila cantando We are the Champions

Jannik Sinner conquista per la prima volta il Masters 1000 di Montecarlo superando in finale Carlos Alcaraz e riconquistando la vetta del ranking mondiale. Un successo che segna un passaggio importante nella sua carriera, arrivato al termine di un torneo giocato da protagonista nel Principato. Subito dopo l’ultimo punto, l’azzurro si lascia andare alla gioia: prima il tuffo in piscina al circolo monegasco, poi la festa che prosegue fuori dal campo. Con lui ci sono i membri del suo staff, la famiglia e la fidanzata Laila Hasanovic, che lo ha seguito per tutta la settimana dagli spalti del Court Rainier III. Leggi anche: Sinner trionfa a Montecarlo e festeggia con un tuffo in piscina La celebrazione continua in un ristorante di Montecarlo, dove Sinner si mostra in una versione più spontanea e rilassata. Seduto a tavola insieme al suo gruppo, il tennista intona We are the Champions, il celebre brano dei Queen legato da sempre ai momenti di vittoria nello sport. Nel video che circola sui social, diventato rapidamente virale, si vede Sinner cantare insieme agli amici e alla fidanzata, tra sorrisi e tovaglioli agitati in aria. Scene che raccontano un clima di festa autentico dopo uno dei traguardi più importanti della sua carriera.