Sinner trionfa a Montecarlo e festeggia con un tuffo in piscina

Jannik Sinner vince a Montecarlo contro Carlos Alcaraz e festeggia il titolo con un tuffo in piscina dal trampolino del circolo, dopo la cerimonia ufficiale.

Jannik Sinner conquista il Masters 1000 di Montecarlo battendo in finale Carlos Alcaraz e si riprende la vetta del ranking Atp. Il successo arriva domenica 12 aprile, al termine di una sfida che segna il primo trionfo dell’azzurro nel torneo del Principato.

Dopo la premiazione e gli impegni con la stampa, Sinner si concede un momento di festa con il suo team. Al circolo di Montecarlo indossa il costume, sale sul trampolino più alto e si prepara al tuffo davanti a compagni e addetti ai lavori.

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Prima di lanciarsi, il tennista si ferma un attimo e chiede al suo allenatore Simone Vagnozzi informazioni sull’altezza. Il coach, già pronto a buttarsi, lo invita a tuffarsi di testa, ma Sinner preferisce una soluzione più prudente.

L’azzurro si lascia cadere in acqua con una “candela”, tra sorrisi e applausi. A osservare la scena, a bordo piscina, c’è anche Alcaraz, sconfitto poche ore prima in finale e testimone del festeggiamento informale del nuovo numero uno del mondo.