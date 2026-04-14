Sinner trionfa a Monte Carlo e Laila conquista tutti con la sua discrezione

Jannik Sinner torna numero uno vincendo Monte Carlo e accanto a lui c’è Laila Hasanovic, presente sugli spalti per tutto il torneo. Dopo la finale, le parole di Elena Santarelli raccontano un lato poco noto della modella danese.

La vittoria di Jannik Sinner al Masters 1000 di Monte Carlo, arrivata dopo il successo su Carlos Alcaraz, ha segnato il ritorno dell’azzurro in vetta al ranking mondiale. Sugli spalti del Court Rainier, per tutta la durata del torneo, era presente anche la fidanzata Laila Hasanovic, che ha seguito ogni match fino all’abbraccio finale condiviso sotto gli occhi del pubblico e dei fotografi.

La modella danese di 26 anni è tornata sotto i riflettori proprio grazie alle immagini diffuse dopo la finale. Per molti appassionati è diventata una presenza legata ai recenti risultati del tennista, arrivati dopo un periodo complicato tra sconfitte e problemi fisici. Il successo sulla terra rossa di Monte Carlo, superficie che non rientra tra le preferite di Sinner, ha rafforzato questa percezione.

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Chi ha avuto modo di incontrarla dal vivo racconta però una realtà diversa rispetto all’immagine fredda spesso associata al suo aspetto nordico. A confermarlo è stata Elena Santarelli, presente durante il torneo, che ha condiviso sui social il suo giudizio dopo averla conosciuta di persona.

La conduttrice ha descritto Laila come una ragazza riservata, gentile e sempre adeguata alle situazioni, sottolineando il suo atteggiamento mai invadente. Nel suo messaggio, pubblicato insieme a una foto della coppia dopo la finale, Santarelli ha evidenziato come la modella riesca a stare accanto a un campione senza cercare visibilità.

La relazione tra Sinner e Laila Hasanovic, iniziata nel 2025, è sempre rimasta lontana dall’esposizione mediatica. Pur accompagnando il tennista nei momenti più importanti, la modella ha scelto di mantenere separata la vita privata da quella professionale, evitando di pubblicare contenuti legati alla relazione sui suoi profili social.