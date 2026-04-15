Assegno unico aprile 2026, date di pagamento e importi previsti

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L’assegno unico di aprile 2026 sarà pagato tra il 20 e il 21 del mese, secondo il calendario Inps, con accrediti previsti per le famiglie che hanno già una domanda attiva e aggiornata con Isee valido.

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