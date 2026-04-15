Assegno unico aprile 2026, date di pagamento e importi previsti
L’assegno unico di aprile 2026 sarà pagato tra il 20 e il 21 del mese, secondo il calendario Inps, con accrediti previsti per le famiglie che hanno già una domanda attiva e aggiornata con Isee valido.
L’assegno unico e universale per i figli a carico torna con i pagamenti di aprile, fissati tra lunedì 20 e martedì 21. L’accredito riguarda i nuclei familiari che hanno già presentato domanda e non hanno subito variazioni recenti nella propria situazione.
Il contributo è destinato alle famiglie con figli fino ai 21 anni, a condizione che ricorrano specifici requisiti. L’importo varia in base alla fascia Isee, con somme più alte per i redditi più bassi e riduzioni progressive all’aumentare dell’indicatore economico.
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Anche chi presenta la richiesta senza Isee può ottenere comunque l’assegno, ricevendo però la quota minima prevista. Se l’Isee viene certificato entro il 30 giugno, l’Inps riconosce gli arretrati a partire dal momento della domanda.
La misura resta accessibile a tutti, senza limiti rigidi di reddito, anche per chi supera la soglia di 45.939,56 euro. In questi casi, l’importo erogato corrisponde alla cifra base stabilita dalla normativa vigente.